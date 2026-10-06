Kia Soluto giảm giá kỷ lục chỉ còn từ 299 triệu đồng

Theo thông báo mới nhất từ Thaco Auto, người tiêu dùng mua mẫu xe Kia Soluto trong tháng 10 sẽ nhận khoản ưu đãi trị giá 46 triệu đồng, cao hơn 20 triệu đồng so với đợt giảm giá trước.

Kia Soluto hiện đang được phân phối với hai phiên bản MT và Deluxe, giá bán lẻ lần lượt 345 triệu đồng và 375 triệu đồng. Như vậy, sau khi quy đổi ưu đãi, giá bán lẻ thực tế tại đại lý của phiên bản Soluto MT chỉ còn 299 triệu đồng và phiên bản Soluto Deluxe còn 329 triệu đồng.

Phiên bản Kia Soluto Deluxe - Ảnh: Đại lý

Đây là các mức giá bán lẻ thấp kỷ lục ở phân khúc sedan cỡ B tại thị trường Việt Nam từ trước tới nay. Hiện tại, một số mẫu xe khác cũng đang được nhà sản xuất và phân phối mạnh tay giảm giá song vẫn cao hơn so với Kia Soluto.

Đơn cử mẫu xe “đồng hương” Hyundai Accent hiện hưởng mức ưu đãi lên đến 89 triệu đồng, tuy nhiên giá bán lẻ thực tế trong trường hợp được quy đổi toàn bộ ưu đãi cũng vẫn từ 350 - 480 triệu đồng. Mẫu xe Toyota Vios được ưu đãi từ 46 - 54 triệu đồng, giá bán lẻ cuối cùng còn từ 412 - 491 triệu đồng. Mẫu xe ế ẩm nhất phân khúc là Mitsubishi Attrage giảm giá 24,5 - 38 triệu đồng xuống còn từ 342 – 465,5 triệu đồng.

Không chỉ thấp nhất phân khúc sedan cỡ B, giá ưu đãi của Kia Soluto thậm chí xuống gần như tương đương với nhóm xe thuần điện mini Trung Quốc trên thị trường hiện nay. Chẳng hạn, mẫu xe điện Wuling Macaron hiện có giá bán lẻ từ 269 - 329 triệu đồng, Bestune Xiaoma 222 giá từ 232 - 258 triệu đồng...

Nội thất phiên bản Kia Soluto Deluxe - Ảnh: Đại lý

Đáng tiếc là Kia Soluto hiện chỉ còn được phân phối trên thị trường với hai phiên bản đều trang bị hộp số sàn 5 cấp, trong khi các phiên bản số tự động cao cấp hơn tạm thời không hiện diện trong danh mục sản phẩm của thương hiệu.

Cùng với xu hướng thoái trào của loại hình xe sedan nói chung và phân khúc sedan cỡ B nói riêng, mẫu xe Kia Soluto cũng từ lâu không còn đủ sức cạnh tranh với 3 đối thủ lớn trong phân khúc là Hyundai Accent, Honda City và Toyota Vios.

Hiện tại, Thaco Auto không còn công bố kết quả bán hàng riêng của Kia Soluto mà gộp chung vào với 3 mẫu xe khác là K3, K5 và Morning thành một mục là “Xe khác”.