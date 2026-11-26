Tại Ấn Độ, nhiều chủ xe thường lắp thêm bọc ghế ngay sau khi mua ô tô mới nhằm bảo vệ lớp da hoặc nỉ nguyên bản khỏi bụi bẩn, vết ố và hao mòn. Tuy nhiên, với những mẫu xe được trang bị túi khí bên hông tích hợp trong ghế, phụ kiện này có thể tiềm ẩn rủi ro an toàn nếu không được thiết kế tương thích.

Mới đây, một chủ xe Kia Seltos đã chia sẻ trải nghiệm tai nạn của mình trên mạng xã hội, qua đó cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra khi sử dụng bọc ghế không chính hãng.

Theo trang CarToq, câu chuyện được chú ý sau khi Sunderdeep Singh, một người hoạt động trong lĩnh vực ô tô tại Ấn Độ, đăng tải video cảnh báo chủ xe không nên tùy tiện lắp thêm bọc ghế. Trong video, anh cho biết ghế ô tô hiện đại không chỉ có kết cấu đệm thông thường mà còn tích hợp nhiều thiết bị an toàn, trong đó có túi khí bên hông.

Xem video:

Những túi khí này được thiết kế để bung ra khi xảy ra va chạm đủ nghiêm trọng. Nếu lắp thêm phụ kiện không phù hợp, quá trình bung túi khí có thể bị cản trở hoặc không diễn ra như thiết kế ban đầu.

Đáng chú ý, dưới video, một chủ xe Kia Seltos có tài khoản @d1supernova đã kể lại sự cố mà mình gặp phải.

Theo chia sẻ, người này từng lắp bọc ghế giả da tại một cửa hàng phụ kiện ô tô ở Jaipur. Đơn vị thi công có tạo một đường cắt riêng trên lớp bọc với mục đích dành khoảng trống cho túi khí bên hông bung ra khi cần thiết.

Tuy nhiên, chiếc Kia Seltos sau đó gặp tai nạn với một xe Mahindra Scorpio. Chủ xe cho biết chiếc Scorpio, được cho là do một tài xế say rượu điều khiển, đã đâm vào khu vực gần cột trụ bên phía hành khách.

KIA Seltos gặp tai nạn hé lộ nguy cơ từ bọc ghế không chính hãng.

Trong vụ va chạm, túi khí bên hông tích hợp trên ghế đã bung ra. Tuy nhiên, theo lời kể của chủ xe, lớp bọc ghế lắp thêm cũng bị rách trong quá trình này, khiến anh bị thương ở khu vực xương sườn và lưng. Người này cho biết phải chịu những cơn đau dữ dội trong gần 8 tháng sau tai nạn.

Chủ xe sau đó khuyến cáo những người khác không nên tùy tiện lắp thêm bọc ghế cho ô tô. Dù vậy, đây mới là lời kể từ một cá nhân, nguyên nhân chính xác dẫn đến các chấn thương cũng như mối liên hệ trực tiếp giữa lớp bọc ghế và mức độ thương tích chưa được xác minh độc lập.

Bọc ghế có thể ảnh hưởng đến khả năng bung túi khí bên hông

Trên nhiều mẫu ô tô hiện đại, túi khí bên hông được tích hợp bên trong phần đệm phía ngoài của tựa lưng ghế trước. Khác với túi khí phía trước thường nằm trong vô lăng hoặc bảng táp-lô, loại túi khí này được bố trí ngay trên ghế để bảo vệ người ngồi khi xảy ra va chạm ngang thân xe.

Khi cảm biến phát hiện va chạm đạt ngưỡng kích hoạt, hệ thống điều khiển sẽ phát lệnh để túi khí bung ra trong thời gian rất ngắn. Phần vỏ bọc ghế nguyên bản được nhà sản xuất tính toán kết cấu, đường may và vị trí mở nhằm bảo đảm túi khí có thể bung đúng hướng, đúng thời điểm.

Bọc ghế có thể ảnh hưởng đến khả năng bung túi khí bên hông.

Việc lắp thêm một lớp bọc bên ngoài có thể làm thay đổi đặc tính này. Tùy thuộc vào chất liệu, độ dày, cách may và độ ôm của bọc ghế, phụ kiện có thể cản trở hoặc làm chậm quá trình bung túi khí, thậm chí ảnh hưởng đến hướng mở của túi khí.

Đáng lưu ý, việc bọc ghế có đường cắt hoặc khe mở dành riêng cho túi khí không đồng nghĩa với việc phụ kiện đó bảo đảm an toàn. Khả năng tương thích còn phụ thuộc vào kết cấu tổng thể, vật liệu và cách thiết kế đường may của sản phẩm.

Trên mạng xã hội, một số người dùng cũng đặt câu hỏi liệu các loại bọc ghế do đại lý cung cấp hoặc lắp đặt có tiềm ẩn nguy cơ tương tự hay không.

Thực tế, không phải mọi loại bọc ghế bổ sung đều không an toàn. Một số nhà sản xuất phụ kiện có thể phát triển sản phẩm chuyên biệt, được thiết kế và thử nghiệm để tương thích với hệ thống túi khí bên hông của từng dòng xe.

Tuy nhiên, chủ xe cần kiểm tra xem sản phẩm có được nhà sản xuất ô tô chấp thuận cho đúng mẫu xe và cấu hình ghế hay không. Việc sản phẩm được quảng cáo là "tương thích túi khí" hoặc được lắp đặt tại đại lý không tự động đồng nghĩa với việc đã đáp ứng các yêu cầu an toàn.

Đối với người sử dụng ô tô, có thể nhận biết xe được trang bị túi khí bên hông tích hợp trên ghế thông qua ký hiệu AIRBAG hoặc SRS AIRBAG thường xuất hiện ở phần cạnh ngoài tựa lưng ghế. Thông tin cụ thể về vị trí túi khí cũng được thể hiện trong sách hướng dẫn sử dụng xe.

Nếu xe có trang bị này, giải pháp an toàn nhất là giữ nguyên lớp bọc ghế nguyên bản, trừ trường hợp có phụ kiện thay thế được nhà sản xuất xác nhận tương thích. Chủ xe không nên chỉ dựa vào cam kết của cửa hàng phụ kiện hoặc những đường cắt được tạo thủ công trên lớp bọc để đánh giá mức độ an toàn.

Theo Cartoq

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!