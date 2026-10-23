Kia ra mắt dịch vụ chia sẻ xe với tính năng điều khiển từ xa

Kia vừa khởi động chương trình chia sẻ xe điện PV5 có khả năng tự lái và điều khiển từ xa tại Pangyo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Dịch vụ này cho phép người dùng đặt xe qua ứng dụng, xe tự động di chuyển đến điểm hẹn và được trả về gara bằng công nghệ kết nối không dây 4G hoặc 5G.

Hình minh họa xe điện Kia PV5 trong dịch vụ chia sẻ điều khiển từ xa. Ảnh: Electrek

Kia đã triển khai dịch vụ chia sẻ xe điện đầu tiên tại Hàn Quốc sử dụng công nghệ điều khiển từ xa với mẫu xe van điện PV5. Chương trình thử nghiệm được thực hiện tại khu vực Pangyo, tỉnh Gyeonggi, và dự kiến kéo dài đến cuối năm 2026.

Người dùng có thể đặt xe qua ứng dụng di động, sau đó chiếc van sẽ tự động di chuyển đến vị trí yêu cầu nhờ công nghệ lái xe từ xa. Sau khi sử dụng, xe sẽ được tài xế điều khiển từ xa trả về gara thông qua kết nối không dây 4G hoặc 5G, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và tiện lợi cho dịch vụ chia sẻ xe.

Để thực hiện dự án này, Kia đã nhận được các miễn trừ về quy định pháp lý và thành lập Liên minh Lái xe Từ xa (Remote Driving Consortium) hợp tác cùng các đối tác như Socar, KT và SUM. Liên minh này còn có sự tham gia của Cơ quan Giao thông Đường bộ Hàn Quốc và được hỗ trợ bởi các tổ chức khu vực và ngành nghề liên quan.

Từ năm 2025, Kia đã tích cực phát triển công nghệ lái xe từ xa thông qua các chương trình thử nghiệm và hợp tác với nhiều đối tác nhằm thúc đẩy ứng dụng thực tế. Dữ liệu thu thập từ giai đoạn thử nghiệm sẽ là cơ sở để hãng mở rộng và thương mại hóa dịch vụ điều khiển từ xa dựa trên mẫu PV5 vào năm 2027.

Dịch vụ chia sẻ xe điện điều khiển từ xa này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất vận hành mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ tự động hóa và kết nối trong lĩnh vực quản lý phương tiện giao thông tại Hàn Quốc.