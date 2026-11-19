Theo Auto Express, Kia sẽ hoàn tất phát triển mẫu hatchback điện hoàn toàn mới vào cuối năm 2027. Đáng chú ý, tiến độ này nhanh hơn dự kiến, thậm chí đi trước "người anh em" Hyundai Ioniq 1. Ông Ted Lee, đại diện Kia, cho biết dự án đã bắt đầu từ khoảng hai năm trước.

Hiện tại, bản concept được kỳ vọng xuất hiện vào cuối năm 2027. Sau đó, bản thương mại dự kiến sẽ rất giống concept, tương tự EV2, EV3, EV4 và EV5.

Về cơ bản, EV1 là phiên bản thay thế thuần điện của Picanto, tức Kia Morning tại Việt Nam. Tuy nhiên, đội ngũ thiết kế không dùng Picanto làm cơ sở cho mẫu xe mới.

Kia EV1 bản concept dự kiến được giới thiệu vào cuối năm sau. Ảnh: AutoExpress

Giá bán và nền tảng công nghệ của Kia EV1

Trong dải sản phẩm của Kia, EV1 sẽ nằm dưới mẫu crossover EV2 và dài dưới 4 mét. Theo ông Ted Lee, giá khởi điểm của xe dự kiến khoảng 20.000 - 22.000 Euro, chưa tính trợ giá.

Tại Anh, Kia EV2 đang được hưởng mức trợ giá cao nhất 3.750 Bảng. Nếu EV1 nhận mức hỗ trợ tương tự, giá xe có thể xuống dưới 15.000 Bảng. Trong khi đó, Kia Picanto hiện có giá từ hơn 17.000 Bảng đến gần 21.000 Bảng.

Bên cạnh đó, Kia và Hyundai cùng phát triển nền tảng xe điện cỡ nhỏ để chia sẻ chi phí. Đặc biệt, EV1 sẽ là "xe định nghĩa bằng phần mềm" (SDV) đầu tiên của Kia. Xe sẽ có công nghệ thế hệ mới cùng tính năng tự lái trên đường cao tốc.

Hiện chưa có thông tin về dung lượng pin, quãng đường di chuyển hay thông số mô-tơ. Dù vậy, ông Lee khẳng định EV1 không thỏa hiệp về chất lượng, khả năng vận hành và thiết kế mang tính tương lai.

Giá của Kia EV1 hứa hẹn cạnh tranh. Ảnh: AutoExpress

Thiết kế Kia EV1 hướng tới phong cách đô thị, có thể có bản GT

Ông Jochen Paesen, Trưởng bộ phận thiết kế tiên tiến của Kia, cho biết EV1 sẽ được phát triển "theo cách của Kia". Cụ thể, xe dự kiến có dáng thể thao hơn EV2, với kiểu thân một khối (monobox) tương tự EV4. Ngoài ra, cản và ốp sườn nhựa đen nhằm tạo vẻ đô thị thay vì phong cách địa hình.

Bên cạnh đó, EV1 được dự đoán có đèn LED dạng dọc, thân xe nhiều đường cong và ít nếp gấp như concept Meta Turismo. Bên trong, cách bố trí có thể đơn giản hơn cụm ba màn hình trên xe điện hiện hành của Kia.

Hãng cũng đang phát triển các bản GT cho EV3, EV4 và EV5. Tuy nhiên, EV1 GT nhiều khả năng không dùng hai mô-tơ. Thay vào đó, công suất có thể chỉ tăng nhẹ, gần mức 147 mã lực của EV2. Bản GT dự kiến có điểm nhấn xanh neon, cản hầm hố và mâm lớn như Kia Picanto GT-Line S.

EV1 chủ yếu nhắm tới thị trường châu Âu nhưng được thiết kế cho khách hàng toàn cầu. Xe có thể được sản xuất tại nhà máy ở Slovakia, nơi đang lắp ráp Kia EV2. Trong khi đó, phiên bản của Hyundai nhiều khả năng mang tên Ioniq 1, kế nhiệm mẫu i10 đã ngừng sản xuất.

Khi ra mắt, Kia EV1 sẽ cạnh tranh với Renault Twingo, Dacia Spring, Volkswagen ID. Lupo và Smart #2. Trong đó, Renault Twingo có giá dưới 20.000 Euro tại châu Âu.