KIA lập kỷ lục doanh số xe điện hóa tại Hàn Quốc

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Ngày 15-11, KIA cho biết doanh số xe điện hóa tại thị trường Hàn Quốc đạt 300.048 chiếc tính đến ngày 9-11, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả bao gồm 120.360 xe điện chạy pin (EV), tăng hơn gấp đôi, và 179.688 xe hybrid, tăng 16,9%.

Đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc bán được hơn 100.000 xe điện trong 1 năm. Doanh số EV của KIA đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, từ 109.741 chiếc năm 2021 lên 222.085 chiếc năm 2024.

Tính chung, KIA bán được 502.286 ôtô tại thị trường nội địa trong cùng giai đoạn, trong đó xe điện hóa chiếm 59,7%.

Ở phân khúc xe điện, EV3 dẫn đầu doanh số với 30.455 chiếc, tiếp theo là EV5 với 28.971 chiếc và PV5 với 24.266 chiếc. Trong nhóm hybrid, Sorento đứng đầu với 70.176 chiếc, kế đến là Carnival (46.056 chiếc) và Sportage (19.264 chiếc).

Kết quả cho thấy xe điện và hybrid đang trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của KIA tại thị trường quê nhà, trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc đẩy mạnh chuyển đổi sang phương tiện điện hóa và cạnh tranh ngày càng gay gắt.