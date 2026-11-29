KIA K5 2026 lắp ráp tại Việt Nam, phân phối với 3 phiên bản là 2.0 Luxury, 2.0 Premium và 2.5 GT-Line. Trong bảng giá tháng 11/2026, bản 2.0 Luxury niêm yết 769 triệu đồng, bản 2.5 GT-Line niêm yết 935 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính của hai phiên bản này dao động từ 848 đến 1.063 triệu đồng tùy khu vực, và nguồn ghi nhận ưu đãi lên đến 10 triệu đồng.

KIA K5 (hay KIA Optima) là dòng sedan cỡ trung của hãng KIA Motor, Hàn Quốc, ra đời từ năm 2000. Mẫu xe hiện ở thế hệ thứ 5, được giới thiệu vào tháng 07/2020. Ngày 09/10/2021, THACO chính thức giới thiệu KIA K5 thế hệ mới tại Việt Nam; việc đổi tên Optima thành K5 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi sản phẩm của KIA ở mọi thị trường.

Xe có 6 màu sơn ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Tại phân khúc sedan cỡ D, K5 cạnh tranh với Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Theo dữ liệu tham khảo, bản 2.0 Luxury có giá lăn bánh tạm tính 877 triệu đồng tại Hà Nội, 862 triệu đồng tại TP.HCM và 848 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác. Với bản 2.5 GT-Line, mức tương ứng là 1.063 triệu đồng, 1.044 triệu đồng và 1.030 triệu đồng. Nguồn không nêu giá của bản 2.0 Premium.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Ngoại hình thể thao với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng

Bước sang thế hệ mới, KIA K5 2026 mang ngoại hình thể thao, năng động với các đường nét sắc sảo hơn. Đầu xe vẫn giữ lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của thương hiệu, nhưng được mở rộng về hai bên và tinh chỉnh để trông dữ dằn hơn. Đèn pha dùng công nghệ LED, riêng bản cao nhất trang bị đèn pha LED Projector.

Dải đèn ban ngày LED màu hổ phách tạo hình chữ L mảnh, uốn cong bao trọn cụm đèn pha và trở thành điểm nhấn của mặt tiền. Hốc gió và cản trước cũng được tinh chỉnh nhằm nhấn mạnh vẻ thể thao và tăng tính khí động học.

Thân xe khỏe khoắn nhờ các đường gân dập nổi, đi cùng bộ mâm đa chấu 18 inch hai màu. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, chỉnh và gập điện, tích hợp báo rẽ.

Phần đuôi xe có cụm đèn LED nối liền nhau. Cặp ống xả kép hình thang ở hai bên được nối bằng đường viền crom, kết hợp ốp cản sau thể thao để hoàn thiện khu vực này.

Cabin rộng rãi, ghế da tích hợp sưởi và làm mát

Khoang cabin của KIA K5 2026 rộng rãi và tiện nghi hơn thế hệ tiền nhiệm. Nội thất bản cao nhất bọc da màu đỏ theo phong cách GT-Line, các bản thấp hơn dùng tông màu đen cơ bản.

Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy phẳng kiểu D-cut, tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều chỉnh thông tin. Phía sau là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch, cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), khởi động bằng nút bấm và khởi động từ xa. Ở trung tâm táp-lô, màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Tất cả ghế ngồi đều bọc da và có sưởi. Hàng ghế trước có thêm làm mát; ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí. Hàng ghế sau có rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng.

Danh sách tiện ích còn có hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất Moodlight, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Cần lưu ý, theo bảng thông số, bản Luxury dùng 6 loa, còn cửa sổ trời toàn cảnh có trên bản Premium và GT-Line.

Hai tùy chọn động cơ, từ 150 đến 191 mã lực

KIA K5 2026 dùng hệ dẫn động cầu trước (FWD) với hai tùy chọn động cơ xăng. Bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium dùng động cơ Nu 2.0L MPI, công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 192 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Trong khi đó, bản 2.5 GT-Line dùng động cơ Theta-III 2.5L GDi, công suất 191 mã lực, mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Về hệ thống treo, xe dùng MacPherson phía trước và liên kết đa điểm phía sau; phanh trước là đĩa tản nhiệt, phanh sau là đĩa đặc.

Thông số kỹ thuật theo từng phiên bản

Gói an toàn đủ 6 túi khí và hỗ trợ quan sát

KIA K5 2026 được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC và cảm biến áp suất lốp. Xe còn có camera quan sát toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM, cảnh báo điểm mù BCW và cảm biến đỗ xe trước, sau.

Bên cạnh đó, phanh tay điện tử tích hợp chức năng giữ phanh tự động (Auto Hold) và móc ghế an toàn trẻ em Isofix cũng có mặt trên cả ba phiên bản theo bảng thông số.

Điểm mạnh và hạn chế của KIA K5 2026

Nhìn chung, KIA K5 2026 ghi điểm ở thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi và danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú. Động cơ mới được đánh giá vận hành tiết kiệm, trong khi phiên bản 2.5L cho cảm giác lái phấn khích hơn.

Về hạn chế, phần mái xe khá dốc, ảnh hưởng đến không gian khoang hành khách phía sau. Với mức giá niêm yết từ 769 triệu đồng và ưu đãi lên đến 10 triệu đồng, K5 là một lựa chọn trong phân khúc sedan cỡ D, nơi còn có Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6.