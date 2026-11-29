Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, KIA K5 có giá niêm yết 769 triệu đồng cho bản 2.0 Luxury và 935 triệu đồng cho bản 2.5 GT-Line. Mẫu sedan cỡ D lắp ráp tại Việt Nam này được phân phối với 3 phiên bản, có hai tùy chọn động cơ xăng và hệ dẫn động cầu trước.

KIA K5 (tên cũ là KIA Optima) là dòng xe cỡ trung của hãng KIA Motor, Hàn Quốc, ra đời từ năm 2000 và hiện ở thế hệ thứ 5, giới thiệu vào tháng 07/2020. Ngày 09/10/2021, THACO chính thức giới thiệu K5 thế hệ mới tại Việt Nam. Việc đổi tên từ Optima sang K5 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi sản phẩm của KIA ở mọi thị trường.

KIA K5 2026 có 6 màu sơn ngoại thất: Trắng ngọc trai, Đen, Bạc, Đỏ, Ghi xám và Xanh. Đối thủ trong phân khúc gồm Toyota Camry, Honda Accord và Mazda6.

Hai mức giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Dưới đây là giá lăn bánh tạm tính của KIA K5 trong tháng 11/2026 (đơn vị: triệu đồng).

Bảng giá ghi mức ưu đãi lên đến 10 triệu đồng. Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe. Bản 2.0 Premium chưa có mức giá trong dữ liệu nguồn.

Ngoại hình thể thao với lưới tản nhiệt mũi hổ mở rộng

Ở thế hệ mới, KIA K5 2026 có ngoại hình thể thao, năng động với các đường nét sắc sảo hơn. Đầu xe vẫn giữ lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nhưng được mở rộng về hai bên và tinh chỉnh để trông dữ dằn hơn.

Đèn pha dùng công nghệ LED, riêng bản cao nhất có đèn pha LED Projector. Dải đèn ban ngày LED màu hổ phách tạo hình chữ L mảnh, uốn cong bao trọn cụm đèn pha. Hốc gió và cản trước cũng được tinh chỉnh để nhấn mạnh vẻ thể thao và tăng tính khí động học.

Thân xe khỏe khoắn nhờ các đường gân dập nổi, đi cùng bộ mâm đa chấu 18 inch hai màu. Gương chiếu hậu ngoài đồng màu thân xe, chỉnh và gập điện, tích hợp báo rẽ.

Phần đuôi có cụm đèn LED nối liền nhau. Cặp ống xả kép hình thang hai bên được nối bằng đường viền crom, kết hợp ốp cản sau thể thao.

Cabin rộng rãi, ghế bọc da và màn hình 12,3 inch

Khoang cabin của KIA K5 2026 rộng rãi và nhiều tiện nghi hơn thế hệ trước. Nội thất bản cao nhất bọc da màu đỏ theo phong cách GT-Line, các bản thấp hơn dùng tông đen cơ bản.

Vô-lăng 3 chấu bọc da, đáy phẳng kiểu D-cut, tích hợp lẫy chuyển số và các phím điều chỉnh thông tin. Phía sau là cụm đồng hồ điện tử 12,3 inch. Xe còn có hiển thị thông tin trên kính lái HUD, khởi động bằng nút bấm và khởi động từ xa. Màn hình giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, nằm ở trung tâm khu vực táp-lô.

Toàn bộ ghế ngồi bọc da và có sưởi. Hàng ghế trước có thêm làm mát, ghế lái chỉnh điện và nhớ vị trí. Hàng ghế sau có rèm che nắng và cửa gió điều hòa riêng để tăng sự riêng tư, thoải mái.

Các tiện ích khác gồm hệ thống âm thanh 12 loa Bose, đèn trang trí nội thất Moodlight, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Theo bảng thông số, bản 2.0 Luxury dùng hệ thống 6 loa và không có cửa sổ trời.

Hai tùy chọn động cơ, hộp số 6 và 8 cấp

KIA K5 2026 có hai tùy chọn động cơ xăng, cùng dẫn động cầu trước.

Động cơ Nu 2.0L MPI cho công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Máy này lắp trên hai bản 2.0 Luxury và 2.0 Premium.

Động cơ Theta-III 2.5L GDi lắp trên bản 2.5 GT-Line, cho công suất 191 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp.

Xe có nhiều chế độ lái và lẫy chuyển số trên vô-lăng. Hệ thống treo trước là MacPherson, treo sau liên kết đa điểm. Phanh trước là đĩa tản nhiệt, phanh sau là đĩa đặc.

Gói an toàn với 6 túi khí và camera quan sát toàn cảnh

KIA K5 2026 được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh ABS và EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC. Xe còn có camera quan sát toàn cảnh AVM, hiển thị điểm mù BVM trên màn hình đa thông tin và cảnh báo điểm mù BCW.

Ngoài ra, xe có phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, cảm biến áp suất lốp, cảm biến đỗ xe trước và sau, cùng móc ghế an toàn cho trẻ em Isofix.

Thông số kỹ thuật tham khảo

Nhận định: điểm mạnh và hạn chế

Nhìn chung, KIA K5 2026 ghi điểm ở thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi và danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú. Động cơ mới được đánh giá vận hành tiết kiệm, trong khi bản 2.5L cho cảm giác lái phấn khích hơn.

Hạn chế được nêu là phần mái xe khá dốc, có thể ảnh hưởng đến khoang hành khách phía sau. Người quan tâm nên đối chiếu giá lăn bánh và chương trình ưu đãi cụ thể tại đại lý theo khu vực.