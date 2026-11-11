Kia K4 hybrid chuẩn bị ra mắt tại thị trường Malaysia?

Dù chưa có xác nhận chính thức, Kia K4 được xem là một ứng viên tiềm năng, nhất là khi xe đã từng xuất hiện tại triển lãm KLIMS 2026 hồi tháng 6. Hãng dự kiến bổ sung ba mẫu hybrid tăng áp vào danh mục sản phẩm, trong đó Sportage và Carnival là những cái tên được nhắc đến.

Kia K4 cũng được truyền thông sở tại đặt vào diện có thể góp mặt, nhưng hãng chưa công bố danh sách cụ thể. Các thông tin về giá bán, thời điểm mở bán và cấu hình dành cho thị trường Malaysia hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Kia K4 được xem là một ứng viên tiềm năng, nhất là khi xe đã từng xuất hiện tại triển lãm KLIMS 2026 hồi tháng 6.

Tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur, chiếc K4 được trưng bày sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, sản sinh công suất 193 PS và mô-men xoắn 265 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe có ngoại hình thể thao với bộ mâm hợp kim 18 inch, đi kèm lốp kích thước 235/40 R18. Đây là cấu hình động cơ xăng tăng áp, chưa phải phiên bản hybrid được đề cập trong kế hoạch mới của Kia.

Với kích thước dài 4.710 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.420 mm và trục cơ sở 2.720 mm, K4 nằm trong nhóm sedan hạng C có thân xe khá rộng. So với Honda Civic tại Malaysia, mẫu xe Hàn Quốc nhỉnh hơn 48 mm về chiều rộng nhưng có chiều dài cơ sở ngắn hơn 15 mm. Thiết kế cũng tạo điểm nhận diện riêng với phần mui kéo dài về phía sau, vòm bánh xe tạo khối nổi và cụm đèn LED mang họa tiết bản đồ sao.

Nội thất của Kia K4 mới.

Bên trong, Kia K4 được trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch dành cho bảng đồng hồ và hệ thống giải trí, kết hợp màn hình điều khiển điều hòa 5 inch. Xe trưng bày tại Malaysia còn có ghế trước thông gió, điều hòa tự động hai vùng và hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40, giúp tăng khả năng chở hành lý khi cần thiết.

Thực tế, Kia đã phát triển K4 hybrid tại châu Âu, nhưng cấu hình này hiện được giới thiệu trên hai kiểu thân xe hatchback và wagon. Hệ truyền động gồm động cơ xăng 1.6L hút khí tự nhiên kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 154 PS, tương đương 113 kW, đi cùng hộp số ly hợp kép 6 cấp. Đây là cấu hình khác với động cơ tăng áp 1.6L trên xe trưng bày tại Malaysia. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định sedan K4 tại thị trường này sẽ sử dụng hệ truyền động giống bản hybrid châu Âu hay một cấu hình mới.

Kia đã phát triển K4 hybrid tại châu Âu, nhưng cấu hình này hiện được giới thiệu trên hai kiểu thân xe hatchback và wagon.

Nếu được bổ sung phiên bản hybrid, Kia K4 sẽ có thêm lợi thế khi cạnh tranh với Honda Civic e – mẫu sedan đã có mặt trong danh mục sản phẩm của Honda Malaysia. Khi đó, mức tiêu thụ nhiên liệu, giá bán và phần chênh lệch so với bản động cơ xăng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của K4.

Tại Việt Nam, Kia K4 là thế hệ kế nhiệm của mẫu sedan đang được phân phối dưới tên Kia K3. THACO AUTO hiện vẫn niêm yết K3 trong danh mục sản phẩm và chưa đưa ra thông tin về kế hoạch bán K4. Trên thị trường quốc tế, Kia K4 thay thế vị trí của Cerato, trong khi tên gọi K3 được sử dụng cho một mẫu sedan hạng B kế nhiệm Rio tại một số quốc gia.