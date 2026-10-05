Kia K4 2027 trình làng: Công suất 190 mã lực, giá hơn 580 triệu đồng

Kia K4 hiện là mẫu xe bán chạy thứ hai của thương hiệu Hàn Quốc tại Mỹ. Tính đến hết tháng 8, doanh số của mẫu xe này đạt 98.554 chiếc, cho thấy sức hút đáng kể trong phân khúc sedan phổ thông. Một trong những yếu tố góp phần vào thành công của K4 là mức giá tương đối dễ tiếp cận, dù lợi thế này phần nào bị thu hẹp khi bước sang phiên bản 2027.

Kia K4 Sedan 2027.

Cụ thể, Kia K4 2027 có giá khởi điểm 22.390 USD (tương đương 581,79 triệu đồng), tăng 100 USD (2,60 triệu đồng) so với đời trước. Mức giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển 1.245 USD (32,35 triệu đồng).

Trong khi đó, Kia K4 Hatchback 2027 có giá từ 25.090 USD (651,95 triệu đồng), cũng tăng 100 USD (2,60 triệu đồng) so với mức 24.990 USD (649,35 triệu đồng) của đời cũ. Nhìn chung, mức điều chỉnh giá không quá lớn và Kia vẫn duy trì K4 như một lựa chọn có tính cạnh tranh cao trong phân khúc xe phổ thông tại Mỹ.

Kia K4 Hatchback 2027.

Ngoài thay đổi về giá, Kia K4 2027 không có nhiều nâng cấp đáng kể. Một trong những thay đổi đáng chú ý nằm ở gói trang bị GT-Line Premium trên cả phiên bản sedan và hatchback. Gói này hiện được bổ sung bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen, thay thế cho loại mâm 18 inch thiết kế hai tông màu từng được sử dụng trước đây.

Kia đồng thời mở rộng lựa chọn màu sắc cho các phiên bản GT-Line và GT-Line Turbo. Khách hàng giờ đây có thể kết hợp ngoại thất màu xám thép với nội thất màu Đỏ. Trước đó, người mua chọn màu xám thép phải sử dụng nội thất SynTex màu đen và trắng. Thay đổi này giúp K4 có thêm lựa chọn cá nhân hóa, đặc biệt với những khách hàng quan tâm đến thiết kế nội thất.

Kia K4 Sedan 2027 được phân phối tại Mỹ với 5 phiên bản, trong đó LX là phiên bản tiêu chuẩn có trang bị khá cơ bản. Xe sử dụng mâm thép 16 inch và hàng ghế sau không có khả năng gập, trong khi vô-lăng được bọc polyurethane thay vì vật liệu SynTex như các phiên bản cao hơn. Dù vậy, phiên bản LX vẫn được trang bị đèn LED, hệ thống điều hòa nhiệt độ và màn hình thông tin giải trí 12,3 inch.

Các trang bị tiêu chuẩn trên Kia K4 LX còn bao gồm hệ thống âm thanh 4 loa cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Trong số đó có kiểm soát hành trình thông minh với chức năng dừng và khởi hành tự động, hỗ trợ giữ làn đường và bám làn đường, hỗ trợ đèn pha tự động cùng hệ thống tránh va chạm phía trước. Hệ thống này có khả năng phát hiện ô tô, người đi bộ, người đi xe đạp và phương tiện di chuyển theo hướng rẽ tại giao lộ.

Ở những phiên bản cao hơn, Kia K4 2027 được nâng cấp đáng kể về tiện nghi. Xe có kính chắn gió cách âm, cửa sổ trời và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng, ghế trước có chức năng sưởi và thông gió, trong khi hệ thống âm thanh Harman/Kardon 8 loa mang đến trải nghiệm giải trí cao cấp hơn.

Về hệ truyền động, phần lớn các phiên bản Kia K4 2027 sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 2 lít cho công suất tối đa 147 mã lực, mô-men xoắn cực đại 179 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT, giúp K4 tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 9,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 200 km/h.

Khách hàng muốn hiệu suất cao hơn có thể lựa chọn động cơ tăng áp 4 xi lanh 1,6 lít. Khối động cơ này sản sinh công suất 190 mã lực, mô-men xoắn cực đại 264 Nm. Động cơ tăng áp được kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, giúp Kia K4 tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 8 giây. Phiên bản sử dụng động cơ này có giá từ 28.490 USD (740,30 triệu đồng).