Kia K3 2026: Giá từ 584 triệu đồng, bản 1.6 Turbo GT 201 mã lực có giá lăn bánh từ 716 triệu đồng

Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, Kia K3 có giá niêm yết 584 triệu đồng cho bản 1.6 Luxury và 649 triệu đồng cho bản 1.6 Turbo GT. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 644 đến 743 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Bảng giá nguồn chưa ghi nhận mức ưu đãi cụ thể cho từng phiên bản.

Kia K3 là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) của Cerato, không phải thế hệ hoàn toàn mới. Xe ra mắt thị trường Việt Nam ngày 24/9/2021, nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi sản phẩm của Kia ở mọi thị trường. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, có 8 màu sơn ngoại thất: Trắng, Đen, Xám kim loại, Vàng, Bạc, Xanh, Xanh đậm và Đỏ.

Tại Việt Nam, Kia K3 cạnh tranh với Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra và Mazda CX-3.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Chênh lệch giữa hai phiên bản có giá được công bố là 65 triệu đồng ở giá niêm yết. Mức chênh lệch giá lăn bánh tạm tính là 73 triệu đồng tại Hà Nội, 72 triệu đồng tại TP.HCM và 72 triệu đồng tại các tỉnh, thành phố khác.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý. Giá có thể thay đổi tùy khu vực và trang bị của từng xe.

Thông số kỹ thuật chung của các phiên bản

Các phiên bản K3 dùng chung kích thước và nhiều thông số khung gầm. Xe có 5 chỗ ngồi, dẫn động cầu trước, phanh đĩa thông gió phía trước và đĩa đặc phía sau.

Điểm khác biệt giữa Deluxe, Luxury, Premium và Turbo GT

Bản Turbo GT khác biệt rõ nhất ở động cơ và hộp số. Trang bị tiện nghi và an toàn tăng dần từ Deluxe lên Luxury, Premium.

Ngoại thất: giữ dáng cũ, trau chuốt chi tiết

Thiết kế tổng thể của K3 giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Các chi tiết như đèn pha, cản trước, đèn sương mù và đèn hậu được làm mới. Xe cũng được trang bị logo mới.

Hệ thống đèn trước và sau dạng LED, tự động bật/tắt, xuất hiện ở bản Premium, theo mô tả của nguồn. Bảng thông số ghi nhận đèn trước LED trên bản Turbo GT, còn ba bản còn lại dùng halogen projector. Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp sấy và báo rẽ.

Riêng bản GT có lưới tản nhiệt và viền quanh đèn sương mù màu đỏ, nhấn mạnh phong cách thể thao.

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