KIA đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng hệ sinh thái xe chuyên dụng PBV

Nhà máy lắp ráp ô tô Hyundai và Kia Motor tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Yonhap, trong khuôn khổ kế hoạch này, hãng sản xuất ô tô của Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ với Chính quyền đặc khu đô thị Jeonnam-Gwangju, Đại học quốc gia Chonnam và Viện Khoa học và công nghệ Gwangju (GIST) tại nhà máy AutoLand của KIA ở Gwangju, cách thủ đô Seoul khoảng 270 km về phía Nam.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ hợp tác nghiên cứu và phát triển các dòng xe PBV phục vụ dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu theo thời gian thực, đồng thời triển khai thử nghiệm các xe buýt tự hành PBV tại thành phố Gwangju.

Các đối tác cũng sẽ tiến hành trình diễn công nghệ điều khiển từ xa thông qua mẫu xe PV5 dành cho người sử dụng xe lăn, đồng thời thử nghiệm công nghệ Easy Swap của KIA, cho phép phương tiện chuyển đổi linh hoạt giữa cấu hình chở khách và chở hàng.

KIA cho biết sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ củng cố ngành công nghiệp PBV của khu vực, đồng thời tạo ra các động lực tăng trưởng mới thông qua việc thúc đẩy quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các dịch vụ di chuyển tiên tiến.