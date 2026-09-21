KIA có doanh số bán xe tại Hàn Quốc tăng gấp đôi

Xe điện giá rẻ EV3 của hãng Kia. Ảnh: Kia

Tập đoàn KIA - nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai của Hàn Quốc, hôm 20/9 cho biết doanh số bán xe điện (EV) tích lũy của hãng tại thị trường nội địa Hàn Quốc đã vượt quá 100.000 chiếc tính đến thời điểm này trong năm.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất ô tô hoạt động tại Hàn Quốc đạt được cột mốc này về doanh số bán xe điện. Từ tháng 1 đến ngày 17/9 năm nay, tổng doanh số bán xe điện của KIA đã đạt 100.118 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với 45.518 chiếc trong cùng kỳ năm ngoái.

Xe điện chiếm 23,8% tổng doanh số 420.426 xe của KIA trong giai đoạn này, có nghĩa là gần một phần tư số xe bán ra là xe điện. Dòng xe điện của KIA bao gồm các mẫu sedan EV3, EV4 và EV5, các mẫu SUV EV6, EV9 và mẫu xe chuyên dụng (PBV) PV5. KIA đã cho ra mắt PV7, mẫu xe PBV thứ hai của mình, tại Đức vào tháng trước.

KIA dự định sẽ ra mắt mẫu PV7 Cargo Long và PV7 Passenger Long - cả hai đều dài khoảng 5,3 mét, tại Hàn Quốc và châu Âu vào nửa cuối năm 2027. Một quan chức của KIA cho biết Công ty sẽ củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường xe điện Hàn Quốc bằng cách mở rộng dòng sản phẩm PBV với mẫu PV7.