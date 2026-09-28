Kia Carens Clavis lộ diện tại đại lý Việt: Thiết kế mới, thêm loạt trang bị đáng chú ý

Ngày 26/9/2026, những chiếc Kia Carens Clavis đầu tiên đã được đưa về hệ thống đại lý tại Việt Nam để trưng bày và giới thiệu tới khách hàng. Theo thông tin từ đại lý, mẫu MPV này dự kiến ra mắt chính thức vào ngày 28/9 và bắt đầu bàn giao từ tháng 10/2026. Giá bán hiện chưa được công bố.

Kia Carens Clavis thực chất là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng Carens đang bán tại Việt Nam. Mẫu xe từng được giới thiệu lần đầu tại Ấn Độ vào tháng 5/2025.

Thiết kế thay đổi theo hướng hiện đại

Kia Carens Clavis có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.800 x 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm. So với Carens hiện hành, xe dài hơn 10 mm nhưng thấp hơn 50 mm.

Ngoại thất được làm mới đáng kể, đặc biệt ở khu vực đầu xe. Carens Clavis áp dụng ngôn ngữ thiết kế Digital Tiger Face, tương tự một số mẫu xe điện của Kia.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế dạng bản đồ sao, kết hợp cụm đèn pha LED hình tam giác. Cản trước được tạo hình góc cạnh hơn, đi cùng tấm ốp gầm màu bạc.

Xe sử dụng bộ mâm 17 inch thiết kế mới, phối hai tông màu. Trong khi đó, phần đuôi xe vẫn giữ khá nhiều nét quen thuộc, chỉ thay đổi nhẹ ở dải đèn LED nối giữa hai cụm đèn hậu.

Nội thất nâng cấp, màn hình kép cỡ lớn

Khoang cabin của Carens Clavis vẫn duy trì hai cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ. Bố cục tổng thể không thay đổi quá nhiều, nhưng vật liệu và màu sắc nội thất được điều chỉnh theo hướng sáng và hiện đại hơn.

Đáng chú ý nhất là khu vực táp-lô với cụm màn hình kép có tổng kích thước 22,62 inch. Hệ thống này gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch.

Ngoài ra, xe được trang bị cửa gió điều hòa thiết kế mới, cụm nút điều khiển điều hòa tự động và vô lăng đáy phẳng.

Ở phiên bản cao cấp, danh sách tiện nghi gồm ghế lái chỉnh điện 4 hướng, ghế trước thông gió, Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 8 loa cùng khả năng kết nối và điều khiển một số chức năng từ xa.

Xe cũng có 5 cổng USB Type-C, hàng ghế có khả năng gập một chạm và cửa sổ trời toàn cảnh.

Bổ sung nhiều công nghệ an toàn

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Kia Carens Clavis nằm ở hệ thống an toàn. Tùy phiên bản, xe có thể được trang bị camera 360 độ và gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Các tính năng hỗ trợ người lái gồm ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường và một số công nghệ khác.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu 6 túi khí, phanh đĩa trên cả 4 bánh, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ xuống dốc.

Giữ động cơ xăng 1.5L

Kia Carens Clavis tiếp tục sử dụng động cơ xăng SmartStream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L. Động cơ sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số biến thiên vô cấp IVT.

Hệ thống treo gồm kiểu McPherson ở phía trước và thanh xoắn phía sau. Xe sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh.

Với thiết kế được làm mới cùng loạt trang bị tiện nghi và an toàn bổ sung, Kia Carens Clavis sẽ có thêm nhiều lợi thế khi cạnh tranh trong phân khúc MPV tại Việt Nam. Giá bán chính thức của mẫu xe dự kiến được công bố khi ra mắt vào ngày 28/9.