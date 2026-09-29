Kia Carens Clavis giá từ 639 triệu đồng tại Việt Nam

Carens Clavis trên thực tế là bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu MPV đô thị cỡ nhỏ Carens vẫn đang hiện diện trên thị trường. Thaco Auto cho biết sẽ bán song song cả hai biến thể nhằm tăng thêm lựa chọn phù hợp nhu cầu đa dạng và khả năng tài chính của người tiêu dùng.

Ngoại hình Carens Clavis có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Phần đầu xe ấn tượng hơn với cụm đèn chiếu sáng Ice Cube LED gồm ba mô-đun LED lấy cảm hứng từ những khối pha lê lập phương, bố trí theo cấu trúc tam giác. Bao quanh là dải LED ban ngày Star-map mang dấu ấn nhận diện đặc trưng của các dòng xe Kia mới.

Ngoại thất Carens Clavis có nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Thaco Auto

Khoang lái được thiết kế theo phương ngang giúp tối ưu không gian khu vực người lái. Các cụm điều khiển sắp xếp trực quan và tối giản hơn trước. Ở trung tâm là cụm màn hình đôi kỹ thuật số nối liền kiểu mới, tích hợp đồng hồ hiển thị thông tin và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Khu vực điều khiển trung tâm được tinh gọn, kết hợp vô lăng D-cut hai chấu thể thao kiểu dáng mới. Đây cũng là kiểu thiết kế đã được áp dụng trên các mẫu xe Sportage, Sorento và Carnival thế hệ mới.

Không gian cabin có cấu hình 5+2 chỗ. Ghế ngồi bọc da với bề mặt thiết kế thoáng khí, hàng ghế thứ ba gập 5:5 linh hoạt chuyển đổi giữa không gian chở người và hành lý.

Thiết kế khoang lái phiên bản Carens Clavis Luxury. Ảnh: Thaco Auto

Các tiện ích trên Kia Carens Clavis có hệ thống điều hoà tự động, cửa gió hàng ghế thứ hai và ba có cửa gió dạng âm trần và điều khiển độc lập. Cửa sổ trời điều khiển một chạm tích hợp chức năng chống kẹp.

Về vận hành, Carens Clavis vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số vô cấp iVT, công suất cực đại 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm.

Trang bị an toàn đáng chú ý trên Carens Clavis là gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS với các tính năng quan trọng như cảnh báo áp suất lốp (TPMS), điều khiển hành trình thích ứng thông minh (SCC) trên phiên bản cao cấp, hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo xe cắt ngang khi lùi (RCCA), đèn trước chiếu xa/gần tự động (HBA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), hỗ trợ theo làn (LFA) và hỗ trợ cảnh báo người lái mất tập trung (DAW).

Mẫu xe vẫn sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên như bản tiền nhiệm. Ảnh: Thaco Auto

Bên cạnh đó, mẫu xe cũng được bổ sung phanh tay điện tử tích hợp giữ tự động (Auto Hold) thay cho phanh cơ ở bản tiền nhiệm cùng hệ thống 6 túi khí.

Carens Clavis sẽ được bán song song với Carens hiện hữu. Trong đó, phiên bản 1.5G Deluxe có giá bán lẻ khuyến nghị 639 triệu đồng, phiên bản 1.5G Luxury giá 679 triệu đồng. So với bản tiền nhiệm, Carens Clavis có giá bán lẻ khuyến nghị cao hơn khoảng 70 - 80 triệu đồng.

Hình ảnh chi tiết Kia Carens Clavis 2026 tại Việt Nam: