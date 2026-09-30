Kia Carens Clavis có giá dự kiến từ 639 triệu đồng

Kia Carens Clavis sẽ có 2 phiên bản?

Theo thông tin từ phía đại lý, Carens Clavis sẽ được chia làm hai phiên bản, cùng dùng động cơ 1.5G. Trong đó, bản 1.5 Deluxe giá dự kiến 639 triệu đồng và 1.5 Luxury giá dự kiến 679 triệu đồng.

Kia Carens Clavis sẽ có thể được phân phối với 2 phiên bản. Ảnh: Đại lý

Những chiếc Carens Clavis đầu tiên được trưng bày rộng rãi tại hệ thống đại lý từ ngày 26/9. Tuy nhiên, đến nay, xe vẫn chưa được công bố giá chính thức.

Bên cạnh đó, phía đại lý cũng cho biết Carens Clavis sẽ bán song song với bản thường. Thông tin này chưa được THACO Auto xác nhận.

Sự khác biệt giữa 2 phiên bản Carens Clavis

Theo đại lý, so với bản Deluxe, bản Luxury có thêm: cửa sổ trời chỉnh điện; sạc không dây Qi; gạt mưa tự động; đèn pha tự động chiếu xa/gần HBA; kiểm soát hành trình thích ứng SCC với chức năng Stop&Go (bản Deluxe chỉ có Cruise Control thường); hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA; hỗ trợ giữ làn LKA và theo làn LFA; cảnh báo điểm mù BCA; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA.

Phiên bản cao cấp sẽ hơn rõ rệt ở các tính năng ADAS. Ảnh: Đại lý

Những điểm mới trên Carens Clavis so với bản cũ

Carens Clavis dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm, dài hơn Carens cũ 10 mm và thấp hơn 50 mm.

Phần đầu xe được làm lại với cụm đèn LED xếp dọc theo nhận diện Star Map và mặt trước dạng gần kín. Đuôi xe dùng cụm đèn hậu LED nối liền cùng phong cách thiết kế. Cả hai phiên bản đi kèm mâm hợp kim 17 inch.

Điểm thay đổi lớn nhất trong khoang lái là cụm màn hình liền mạch, với đồng hồ kỹ thuật số ghép cùng màn hình giải trí 12,3 inch. Vô-lăng chuyển sang kiểu vát đáy, phanh tay điện tử có chức năng tự động giữ Auto Hold, thay cho phanh tay cơ trên bản cũ.

Điều hòa tự động một vùng, cửa gió hàng ghế sau bố trí âm trần với 4 cấp gió. Xe giữ cấu hình 7 chỗ, 3 hàng ghế bọc da chỉnh cơ, có cổng sạc ở cả ba hàng: hàng trước 1 cổng USB và 1 cổng Type-C, hai hàng sau mỗi hàng 2 cổng Type-C.

Carens Clavis tiếp tục dùng động cơ xăng 1.5L SmartStream hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi cùng hộp số vô cấp IVT và dẫn động cầu trước. Thông số này không đổi so với Carens hiện hành.