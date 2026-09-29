Kia Carens Clavis 7 chỗ ra mắt tại Việt Nam, giá từ 639 triệu đồng

THACO AUTO chính thức giới thiệu Kia Carens Clavis - mẫu xe đa dụng 7 chỗ thế hệ mới được nâng cấp về thiết kế, tiện nghi, công nghệ và an toàn

THACO AUTO cho biết, Kia Carens Clavis được kinh doanh song song với Kia Carens hiện hữu, hướng tới nhóm khách hàng có nhu cầu về một mẫu xe 7 chỗ với thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và trang bị an toàn.

Nổi bật ở phần đầu xe Carens Clavis là cụm đèn chiếu sáng Ice Cube LED với ba mô-đun LED lấy cảm hứng từ những khối pha lê lập phương, được bố trí theo cấu trúc tam giác độc đáo. Bao quanh là dải LED ban ngày Star-map - dấu ấn nhận diện đặc trưng của sản phẩm Kia thế hệ mới.

Mẫu xe sử dụng ngôn ngữ thiết kế Star-map thế hệ mới, kết hợp phong cách SUV với cấu hình 7 chỗ. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn Ice Cube LED gồm ba mô-đun LED lấy cảm hứng từ các khối pha lê lập phương, kết hợp dải đèn LED ban ngày Star-map.

Cản trước và cản sau được thiết kế lại theo hướng thể thao, đi cùng mâm hợp kim 17 inch. Kia Carens Clavis có kích thước dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 180 mm. Khoang hành lý có dung tích từ 216 đến 1.973 lít tùy cách bố trí hàng ghế.

Carens Clavis được nhấn mạnh qua cản trước và cản sau tái thiết kế theo phong cách thể thao của dòng SUV, kết hợp cùng mâm hợp kim 17’’ kiểu dáng mới, tạo nên tổng thể cân đối và năng động

Khoang lái Kia Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, với cụm màn hình đôi gồm màn hình đa thông tin 4,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch. Hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng bản đồ tích hợp và hệ thống âm thanh 6 loa.

Kia Carens Clavis có kích thước dài 4.550 mm, rộng 1.800 mm, cao 1.700 mm, chiều dài cơ sở 2.780 mm và khoảng sáng gầm 180 mm

Cả hai phiên bản đều được trang bị ghế da màu đen, hàng ghế thứ hai gập 6:4 và hàng ghế thứ ba gập 5:5. Điều hòa tự động một vùng kết hợp cửa gió trên trần dành cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Xe cũng có chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và chức năng khởi động từ xa.

Không gian nội thất Kia Carens Clavis được thiết kế theo phương ngang, giúp tối ưu không gian khu vực người lái

Phiên bản 1.5G Luxury có thêm một số trang bị như cửa sổ trời, baga mui, gạt mưa tự động và sạc điện thoại không dây; trong khi hệ thống đèn chiếu xa, chiếu gần tự động HBA cũng được trang bị trên phiên bản này.

Về an toàn, Kia Carens Clavis được trang bị 6 túi khí, phanh tay điện tử kết hợp Auto Hold, ABS, ESC, HAC, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau, camera lùi và cảnh báo áp suất lốp TPMS.

Khu vực điều khiển trung tâm Kia Carens Clavis được tinh gọn, kết hợp vô lăng D-cut 2 chấu thể thao kiểu dáng mới, đồng nhất với thiết kế trên các dòng Kia SUV thế hệ mới như New Sportage, New Sorento, New Carnival

Phiên bản Luxury được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS như điều khiển hành trình thông minh SCC, hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA, hỗ trợ theo làn LFA, hỗ trợ giữ làn LKA, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù BCA, cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA, hỗ trợ mở cửa an toàn SEA và cảnh báo người lái mất tập trung DAW.

Trung tâm khoang lái Kia Carens Clavi nổi bật với cụm màn hình đôi kỹ thuật số nối liền kiểu mới, tích hợp đồng hồ hiển thị thông tin và màn hình giải trí trung tâm 12.3’’ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây

Theo THACO AUTO, hệ thống hỗ trợ lái trên Carens Clavis được thiết kế nhằm hỗ trợ người lái trong nhiều điều kiện vận hành, từ di chuyển trong đô thị đến các hành trình dài trên cao tốc.

Kia Carens Clavis được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L thế hệ mới, cho công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp thông minh CVT

Kia Carens Clavis sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, dung tích 1.497 cc, công suất tối đa 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước (FWD).

Hàng ghế 3 của Kia Carens Clavis gập 5:5 linh hoạt chuyển đổi giữa không gian chở người và khoang hành lý, tối ưu khả năng chứa đồ trong những chuyến du lịch dài

Xe sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau thanh xoắn, phanh đĩa ở cả hai cầu, cùng ba chế độ lái Eco, Normal và Sport. Theo nhà sản xuất, hệ truyền động được tinh chỉnh theo hướng vận hành mượt mà và tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu, phù hợp với nhu cầu di chuyển thường xuyên của các gia đình.

Việc đưa Carens Clavis vào danh mục sản phẩm giúp THACO AUTO mở rộng lựa chọn trong dòng Kia Carens tại Việt Nam, đồng thời duy trì Kia Carens hiện hữu để phục vụ các nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau.

Hai phiên bản Carens Clavis 1.5G Deluxe và 1.5G Luxury có giá bán lần lượt 639 triệu đồng và 679 triệu đồng.