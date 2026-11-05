Kỉ niệm về ngôi trường của em

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Hà Phương - Lớp 3A4 - Trường Tiểu học Xuân Đỉnh (Hà Nội) tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Tác phẩm dự thi của học sinh Nguyễn Hà Phương - Lớp 3A4 - Trường Tiểu học Xuân Đỉnh (Hà Nội).

Ngôi trường như một ngôi nhà thứ hai, các thầy cô như bố mẹ của chúng em ở nhà, còn các anh chị lớp trên, các em lớn dưới như thể anh em trong nhà.

Ngôi trường luôn có những tiếng cười giòn tan hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc, vẽ nên bức tranh tươi đẹp về tuổi thơ. Nơi tình thầy trò, tình bạn đơm hoa kết trái, trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nơi những ước mơ của em được thắp sáng và bay cao. Đó chính là ngôi trường mang tên Tiểu học Xuân Đỉnh của chúng em.

Ngôi trường tiểu học Xuân Đỉnh của chúng em rất khang trang, bề thế. Nổi bật là các tòa nhà cao tầng, những hàng cây cổ thụ sừng sững hai bên, và một cái sân rộng lớn luôn sạch sẽ, thoáng mát.

Thấm thoắt đã hết ba tháng hè, năm học này em đã là học sinh lớp 3, những hồi hộp, háo hức khi vào năm học mới thì sao nó giống nhau đến thế!

Em vẫn còn nhớ khi em vào lớp 2. Tiếng trống trường vang lên giòn giã, đánh thức những giấc mơ còn vương vấn. Em bước ra sân trường, hít một hơi thật sâu. Mùi hoa sữa thoang thoảng quyện lẫn với mùi đất ẩm, gợi nhớ bao kỷ niệm.

Dưới tán cây xanh mát, chiếc ghế đá cũ kỹ vẫn im lìm như chờ đợi. Em ngồi xuống, nhìn những đàn em lớp dưới nô đùa dưới sân trường, lòng em tràn đầy cảm xúc.

Mái trường này, với những hàng cây xanh mát, những phòng học thân quen, và những thầy cô yêu quý mãi mãi là một phần ký ức đẹp đẽ trong trái tim em. Ngôi trường em như một khu vườn cổ tích, với những hàng cây xanh mát, những bông hoa rực rỡ khoe sắc.

Mỗi sớm mai đến trường, em đều cảm thấy lòng mình lâng lâng như được trở về một thế giới thần tiên. Sân trường rộng rãi, thoáng mát, là nơi chúng em thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi, và thể dục.

Tiếng cười nói rộn rã của các bạn học sinh hòa quyện với tiếng chim hót tạo nên một bản nhạc vui tươi. Em sẽ không bao giờ quên khi bước vào lớp 2, cô mới, nhiều bạn mới, em rất hồi hộp và có phần rụt rè, sau đó cô chủ nhiệm của em là cô Đỗ Ánh Vân đã động viên và mạnh dạn giao cho em làm lớp trưởng ngay từ tháng thứ hai của năm học. Được cô động viên và hướng dẫn tận tình và được các bạn đồng lòng, nên em đã trưởng thành hơn nhiều.

Đối với em, trường học hạnh phúc là nơi mà tiếng cười trẻ thơ luôn vang vọng. Đó là nơi mỗi buổi sáng, chúng em đều háo hức đến trường, với những gương mặt tươi tắn và lòng tràn đầy niềm vui.

Trong những tiết học, chúng em được tự do khám phá, được đặt câu hỏi và được thầy cô tận tình hướng dẫn. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là những người bạn luôn lắng nghe và chia sẻ với chúng em.

Lớp học của em như một gia đình nhỏ, nơi chúng em cùng nhau học hỏi, vui chơi và chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Chính vì vậy, em luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được là một thành viên của ngôi trường này.

Em yêu ngôi trường của em! Nơi đây đã để lại trong em biết bao kỷ niệm đẹp. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô bạn bè và gia đình. Giờ em đã lên lớp 3, em sẽ còn 3 năm học trong ngôi trường này, em tin rằng, những kiến thức và kỹ năng mà em học được tại ngôi trường này sẽ giúp em trở thành một người có ích cho xã hội.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả