Công nghệ

Khuyến nông Hà Nội đưa công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng công nghệ thông minh đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Hà Nội, giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tối ưu chi phí sản xuất.

Báo Hà Nội Mới
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Thông qua việc đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng các mô hình công nghệ cao và hỗ trợ nông dân tiếp cận giải pháp số, ngành khuyến nông Thủ đô đang tạo nền tảng cho nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Hữu Tiệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khuyen-nong-ha-noi-dua-cong-nghe-thong-minh-vao-san-xuat-nong-nghiep-1763608.html