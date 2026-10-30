Khuyến nông Hà Nội đưa công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp

Hạ tầng 5G đang được mở rộng tại nhiều nước ASEAN. Việc đưa mạng lưới vào phục vụ sản xuất, dịch vụ, tạo lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp là bước tiếp theo cần được chú trọng, cùng với chuẩn bị nhân lực, công nghệ và chính sách cho 6G.