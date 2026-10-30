Khuyến nông Hà Nội đưa công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp
Ứng dụng công nghệ thông minh đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp Hà Nội, giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và tối ưu chi phí sản xuất.
Thông qua việc đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng các mô hình công nghệ cao và hỗ trợ nông dân tiếp cận giải pháp số, ngành khuyến nông Thủ đô đang tạo nền tảng cho nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khuyen-nong-ha-noi-dua-cong-nghe-thong-minh-vao-san-xuat-nong-nghiep-1763608.html