Khuyến nông góp sức nâng tầm sản phẩm OCOP

Cán bộ khuyến nông trao đổi với người dân phường Mộc Châu kỹ thuật chăm sóc cây mận sau thu hoạch.

Tại xã vùng cao Tà Xùa, chè Shan tuyết, khoai sọ, dong riềng là những sản phẩm đặc trưng. Trong đó, chè Shan tuyết có vùng nguyên liệu khá lớn, gắn với sinh kế của nhiều hộ dân và hoạt động sản xuất, chế biến của các HTX, doanh nghiệp. Tháng 12/2025, xã thành lập Tổ Khuyến nông cộng đồng, phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn người dân chăm sóc chè theo hướng hữu cơ; thực hiện kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản và sản xuất an toàn.

Ông Lò Bình Minh, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Xã hỗ trợ các chủ thể hoàn thiện bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm; củng cố vùng nguyên liệu và tạo điều kiện nâng hạng những sản phẩm có tiềm năng. Đến nay, xã có 9 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao của 3 chủ thể.

Từ lợi thế vùng nguyên liệu chè Shan tuyết ở Tà Xùa, Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc liên kết với người dân, hình thành vùng nguyên liệu ổn định để phát triển các sản phẩm OCOP. Hiện nay, Công ty có 3 sản phẩm được công nhận OCOP 4 sao, gồm: Trà xanh Mây, Bạch trà Mây và Trà xanh Thiện. Năm 2025, Công ty thu mua hơn 18,2 tấn chè búp tươi của 262 hộ, đạt doanh thu trên 8,5 tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2026, số hộ liên kết tăng lên 310 hộ, sản lượng thu mua hơn 15 tấn, doanh thu gần 8,9 tỷ đồng.

Cán bộ khuyến nông trao đổi với đại diện Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc về các sản phẩm trà đạt chứng nhận OCOP.

Ông Phạm Vũ Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc, thông tin: Chất lượng sản phẩm được kiểm soát ngay từ nguyên liệu đầu vào. Các hộ liên kết được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hái và bảo quản chè. Công ty thường xuyên hoàn thiện quy trình chế biến, cải tiến bao bì, mẫu mã để giữ ổn định chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tại các vùng cây ăn quả tập trung, hoạt động khuyến nông luôn bám sát nhu cầu sản xuất. Thông qua các lớp tập huấn, mô hình trình diễn, người dân được hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, bảo quản nông sản an toàn. HTX Nông nghiệp Quyết Thanh, phường Thảo Nguyên, là một trong những đơn vị tiêu biểu phát triển sản phẩm OCOP. HTX đã đầu tư 6 máy sấy lạnh, công suất khoảng 5 tấn quả tươi/ngày. Hiện nay, HTX có 5 sản phẩm OCOP, trong đó mận sấy gừng, mận sấy mật ong, mận sấy dẻo và chuối sấy dẻo đạt 4 sao; dâu tây sấy dẻo đạt 3 sao. Sản phẩm được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố, các cửa hàng nông sản an toàn và qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Ông Phạm Văn Quyết, Giám đốc HTX, cho biết: Với sản phẩm chế biến, chất lượng nguyên liệu đầu vào là yếu tố quan trọng. Việc người dân được hướng dẫn kỹ thuật, áp dụng quy trình sản xuất an toàn giúp HTX chủ động hơn về nguồn nguyên liệu. HTX tiếp tục đầu tư công nghệ chế biến, đa dạng sản phẩm, duy trì các tiêu chí OCOP và tìm kiếm thêm thị trường tiêu thụ.

Công nhân Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc chế biến chè Shan tuyết.

Toàn tỉnh hiện có 210 sản phẩm OCOP, gồm: 1 sản phẩm 5 sao, 59 sản phẩm 4 sao và 150 sản phẩm 3 sao. Từ chương trình OCOP, nhiều chủ thể đã đầu tư nhà xưởng, máy móc, cải tiến bao bì, tem nhãn; hình thành vùng nguyên liệu và mở rộng kênh phân phối. Từ yêu cầu thực tế của sản xuất và thị trường, hoạt động khuyến nông đang chuyển mạnh từ hỗ trợ kỹ thuật canh tác sang đồng hành ở nhiều khâu trong chuỗi giá trị.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh, cho biết: Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất an toàn; hướng dẫn người dân, HTX áp dụng quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loại cây trồng, vật nuôi. Đối với sản phẩm đặc trưng và sản phẩm OCOP, chú trọng hướng dẫn sơ chế, bảo quản, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và ứng dụng các nền tảng số trong kết nối tiêu thụ.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La phấn đấu có ít nhất 300 sản phẩm OCOP đạt chứng nhận từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 3 sản phẩm 5 sao và 100 sản phẩm 4 sao. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư chế biến và mở rộng thị trường, hoạt động khuyến nông tiếp tục tập trung chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, hỗ trợ HTX, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguyên liệu, duy trì và phát triển các sản phẩm OCOP.