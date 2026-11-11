Khuyến nông cơ sở đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất

Để nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất cho người dân, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hơn 100 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; tổ chức 6 cuộc tọa đàm về sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững, thu hút hơn 3.000 lượt nông dân tham gia. Các lớp tập huấn kết hợp lý thuyết với thực hành tại cơ sở, giúp người dân tiếp thu kiến thức và vận dụng vào điều kiện sản xuất thực tế.

Cán bộ khuyến nông cộng đồng chia sẻ kiến thức chăm sóc cây cà phê cho người dân phường Chiềng Cơi.

Anh Lò Văn Thủy, cán bộ khuyến nông xã Muổi Nọi, cho biết: Chúng tôi thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân theo từng mùa vụ, giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, thời tiết chuyển mùa, bước vào mùa đông, nguy cơ phát sinh sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên vật nuôi và sương muối ở một số khu vực tăng cao. Cán bộ khuyến nông chủ động hướng dẫn bà con các biện pháp giữ ấm cho cây trồng, vật nuôi; phòng, chống sương muối đối với những cây trồng, như: Cà phê, xoài bằng vật liệu sẵn có tại địa phương. Cách làm này giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ cây trồng, vật nuôi và hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

Cùng với hướng dẫn phòng, chống sâu bệnh, lực lượng khuyến nông cơ sở còn tư vấn các biện pháp chăm sóc, cải tạo vườn cây phù hợp với điều kiện thời tiết và từng giai đoạn sinh trưởng. Trong mùa mưa, nông dân được hướng dẫn tạo rãnh thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng, thối rễ; duy trì thảm cỏ trong vườn ở độ cao dưới 30 cm để giữ ẩm cho đất khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Bên cạnh đó, cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật đào hố, bón phân và sử dụng lượng phân bón phù hợp, góp phần nâng cao sức sinh trưởng, năng suất cây trồng.

Nông dân xã Mai Sơn ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trong sản xuất nông nghiệp.

Gia đình ông Lường Văn Nam, bản Sai Chiên, xã Bình Thuận đã chủ động cải tạo vườn cà phê với sự tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Năm 2023, ông tìm đến cán bộ khuyến nông xã để được hỗ trợ chăm sóc diện tích cà phê trồng từ năm 2007. Những cây đã thoái hóa được hướng dẫn tỉa bỏ, trồng thay thế; diện tích cà phê mới được tư vấn kỹ thuật cắt tỉa cành, bổ sung phân bón và dinh dưỡng phù hợp. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, vườn cà phê của gia đình sinh trưởng tốt, cho năng suất ổn định.

Ông Nam chia sẻ: Nhờ được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cụ thể, tôi biết cách cải tạo vườn, chăm sóc từng diện tích cà phê theo độ tuổi của cây. Gia đình hiện có hơn 1,5 ha cà phê, năm nay thu hoạch khoảng 4 tấn quả. Ông Lường Văn Nam chia sẻ: Nhờ được cán bộ khuyến nông hướng dẫn cụ thể, tôi biết cách cải tạo vườn, chăm sóc từng diện tích cà phê theo độ tuổi của cây. Gia đình hiện có hơn 1,5 ha cà phê, năm nay thu hoạch khoảng 20 tấn quả tươi. Với giá bán khoảng 19.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, gia đình có lãi khoảng 200 triệu đồng.

Định hướng sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn và bền vững đang được ngành khuyến nông tỉnh chú trọng triển khai, trong đó tập trung hỗ trợ nông dân đổi mới phương thức canh tác, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, cho biết: Trung tâm tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương nâng cao khả năng tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của nông dân. Trong đó, chú trọng xây dựng, triển khai các mô hình điểm để hướng dẫn cụ thể quy trình sản xuất xanh, phù hợp với điều kiện từng vùng. Đồng thời, vận động, hướng dẫn bà con giảm sử dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.

Nông dân xã Bình Thuận phòng, chống sương muối cho cây cà phê.

Với phương châm hướng về cơ sở, lấy hiệu quả sản xuất làm thước đo, đội ngũ khuyến nông chuyên trách và khuyến nông cơ sở tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.