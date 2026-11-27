Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) chính thức có hiệu lực từ ngày 3/2/2026. Với hiệp định này, UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam (mở cửa 94,9% số dòng thuế, với 74,2% xóa thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực). Một số nhóm hàng Việt Nam có nhiều lợi thế như nông sản, thực phẩm chế biến (hạt điều, hồ tiêu, mật ong), thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, điện thoại và linh kiện, máy vi tính.

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể chưa nắm đầy đủ các cam kết, quy tắc xuất xứ cũng như điều kiện cụ thể để được hưởng ưu đãi thuế quan và quy trình xác định giấy chứng nhận xuất xứ. Do đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) đã có một số khuyến nghị để doanh nghiệp có thể tận dụng, mở rộng thị trường. Theo đó, đại diện Cục Xuất nhập khẩu cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT ngày 5/5/2026 quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định này.

Thông tư quy định hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng một trong các tiêu chí như: có xuất xứ thuần túy; trải qua công đoạn gia công, chế biến đầy đủ; hoặc được sản xuất hoàn toàn từ nguyên liệu có xuất xứ. Đối với hàng hóa không thuần túy, quy tắc xuất xứ được xác định theo các tiêu chí như chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ nhóm (CTH) hoặc hàm lượng giá trị gia tăng (QVC) không thấp hơn 35% giá xuất xưởng.

Thông tư cũng quy định cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CEPA. Theo đó, hàng hóa có xuất xứ từ UAE nhập khẩu vào Việt Nam hoặc ngược lại sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan nếu có một trong các chứng từ như: C/O mẫu UAE-VN; chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của nhà xuất khẩu đủ điều kiện; hoặc chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với lô hàng có trị giá không vượt quá 500 USD.

Gỗ và các sản phẩm về gỗ là một mặt hàng có nhiều lợi thế xuất sang UAE (Ảnh: VGP)

Cục Xuất nhập khẩu cho biết, sau khi xác định hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục chứng nhận xuất xứ để nhà nhập khẩu có căn cứ đề nghị áp dụng thuế suất ưu đãi tại UAE.

Một lưu ý quan trọng nữa là chứng từ chứng nhận xuất xứ phải được thể hiện bằng tiếng Anh và có giá trị trong vòng một năm kể từ ngày cấp hoặc phát hành. Doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với nhà nhập khẩu để bảo đảm chứng từ được xuất trình trong thời hạn quy định.

C/O mẫu UAE-VN có thể được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trong trường hợp ngoại lệ do sai sót, bỏ quên hoặc lý do chính đáng khác, C/O có thể được cấp sau nhưng phải thực hiện trong thời hạn và theo điều kiện quy định tại Điều 26 Thông tư 24, đồng thời đánh dấu “ISSUED RETROSPECTIVELY”. “Tuy nhiên, doanh nghiệp không nên xem cơ chế cấp sau là phương án thay thế cho việc chuẩn bị hồ sơ đúng thời điểm” - Cục Xuất nhập khẩu nhấn mạnh.

Đặc biệt, khi C/O bị phát hiện có lỗi, doanh nghiệp không được tự ý tẩy xóa hoặc ghi đè thông tin. Bởi theo Điều 29 Thông tư 24, cơ quan cấp sẽ phát hành C/O mới thay thế, đồng thời thể hiện số tham chiếu của C/O ban đầu.

Cục Xuất nhập khẩu cũng lưu ý vấn đề lưu trữ hồ sơ. Theo đó, nhà sản xuất, nhà xuất khẩu phải lưu giữ chứng từ chứng minh xuất xứ ít nhất 5 năm kể từ ngày phát hành chứng từ chứng nhận xuất xứ; nhà nhập khẩu cũng phải lưu giữ hồ sơ tương ứng ít nhất 5 năm kể từ ngày nhập khẩu. Đây là yêu cầu quan trọng để phục vụ hoạt động kiểm tra, xác minh xuất xứ sau thông quan.