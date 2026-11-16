Khuyến nghị tích cực với cổ phiếu MWG, PHR và HPG

Công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tích cực đối với nhiều cổ phiếu như MWG, PHR, HPG, MSN và GAS. Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), với giá mục tiêu 120.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng 64,9% so với giá đóng cửa ngày 13/11/2026.

BVSC xác định giá mục tiêu theo phương pháp tổng giá trị các thành phần, tương đương hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu mục tiêu 13,1 lần năm 2027.

Các động lực tăng giá trong 12 tháng tới đến từ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV/2026 tích cực và công bố định hướng kinh doanh năm 2027; thông tin cụ thể hơn về phương án cổ tức và mua cổ phiếu quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2027; cùng tiến độ mở mới và sự cải thiện lợi nhuận của Bách hóa Xanh.

Đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (mã chứng khoán: PHR), Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra khuyến nghị mua với giá mục tiêu 37.100 đồng/cổ phiếu.

Theo BSC, trong quý III/2026, PHR ghi nhận doanh thu thuần đạt 658 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số đạt 427 tỷ đồng, tăng 64%.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cốt lõi từ mảng cao su chỉ tăng trưởng 7%, dù giá bán cao su tăng 26%. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá bán cải thiện trong bối cảnh giá cao su thế giới duy trì ở mức cao, trong khi sản lượng tiêu thụ giảm do hoạt động khai thác kém thuận lợi.

Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 15,3%, giảm 8,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ và là mức thấp nhất kể từ năm 2024. Riêng biên lợi nhuận mảng cao su và gỗ đạt 13,5%, giảm 8 điểm phần trăm.

BSC cho rằng biên lợi nhuận suy giảm có thể liên quan đến chi phí thuê đất trồng cao su tăng mạnh khi TP. Hồ Chí Minh áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, với khoản chi phí được đề cập ở mức 233 tỷ đồng, gấp gần 7 lần cùng kỳ năm 2025; đồng thời, doanh nghiệp tăng thu mua mủ cao su bên ngoài.

Trong 9 tháng năm 2026, PHR thu mua 11.800 tấn mủ, cao hơn sản lượng tự khai thác là 8.600 tấn.

Lợi nhuận tăng mạnh trong quý III chủ yếu nhờ khoản thu nhập đền bù đất. Cụ thể, thu nhập khác ròng đạt 470 tỷ đồng, so với 120 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, trong đó có 323 tỷ đồng tiền bồi thường từ VSIP III và khoản thu từ thanh lý vườn cây cao su.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, PHR đạt doanh thu thuần 1.532 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ.

Ở nhóm cổ phiếu thép, tiêu dùng và năng lượng, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) đưa ra khuyến nghị mua đối với HPG, đồng thời khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với MSN và GAS.

Với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 duy trì hiệu suất cao và đầu tư công tăng tốc, qua đó hỗ trợ nhu cầu thép xây dựng.

HPG hiện giao dịch quanh mức giá trên giá trị sổ sách 1,2 lần, thấp hơn khoảng một độ lệch chuẩn so với mức trung bình lịch sử. Trên cơ sở đó, Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 26.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 24%.

Đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN), Agriseco kỳ vọng doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý IV/2026 và năm 2027.

Động lực đến từ triển vọng ổn định của lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ khi nhu cầu cải thiện, hệ thống WinCommerce tiếp tục mở rộng; đóng góp của Masan High-Tech Materials nhờ sản lượng tăng và giá vonfram phục hồi; cùng dòng tiền từ các cổ đông chiến lược giúp cải thiện năng lực tài chính của tập đoàn.

Trong dài hạn, kế hoạch chuyển nhượng YETSL lên HOSE trong năm 2027 được kỳ vọng giúp giá trị hệ sinh thái của Masan được phản ánh đầy đủ hơn. Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 84.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 18%.

Với cổ phiếu của Tổng công ty Khí Việt Nam (mã chứng khoán: GAS), Agriseco duy trì đánh giá tích cực khi lợi nhuận 9 tháng năm 2026 đã hoàn thành 151% kế hoạch năm. Tuy nhiên, đà tăng trưởng có thể chậm lại nếu giá năng lượng hạ nhiệt trong thời gian tới.

Ở chiều dài hạn, nguồn khí mới từ dự án Lô B – Ô Môn dự kiến bổ sung sản lượng từ năm 2027, trong khi việc mở rộng hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp.

Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 83.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 13,4% so với giá đóng cửa ngày 12/11/2026.