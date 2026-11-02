Khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu TCH, PVS; nắm giữ PVT và CTR

Công ty chứng khoán khuyến nghị tăng tỷ trọng TCH, PVS; nắm giữ PVT và CTR. Ảnh minh họa do AI tạo

Triển vọng bàn giao dự án bất động sản, nguồn việc ngành dầu khí và xây dựng là những yếu tố được chú ý trong các đánh giá.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) duy trì khuyến nghị tăng tỷ trọng đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (mã chứng khoán: TCH), với giá mục tiêu 16.100 đồng/cổ phiếu.

Theo SHS, kết quả kinh doanh hợp nhất quý II niên độ tài chính 2026 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026) của TCH tăng trưởng mạnh, với doanh thu đạt 1.958 tỷ đồng, tăng 466% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 538 tỷ đồng, tăng 1.237%. Biên lợi nhuận gộp bất động sản đạt 52,5%, tăng 6,2 điểm phần trăm so với quý trước, nhờ bắt đầu bàn giao dự án New City II.

Tiến độ bàn giao tại các dự án New City II và Green River tiếp tục được triển khai, trong khi dự án H2 Commerce đang thi công phần thân. Tổng số tiền người mua trả trước tại ba dự án đạt 5.555 tỷ đồng, tạo nguồn doanh thu cho các kỳ tiếp theo. Ước tính, tiền thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản trong quý II đạt 836 tỷ đồng, tăng 31% so với quý trước.

SHS cho biết, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đầu niên độ đạt 663 tỷ đồng, tăng 749% so với cùng kỳ và hoàn thành 59,4% dự phóng cả năm tài chính 2026.

Công ty chứng khoán duy trì dự phóng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm tài chính 2026 và 2027 lần lượt đạt 1.117 tỷ đồng và 1.580 tỷ đồng, trong đó năm 2027 tăng 41%.

Ở góc nhìn khác, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho rằng quý III/2026 đánh dấu giai đoạn bàn giao dự án của TCH sau nhiều quý kinh doanh trầm lắng. Chất lượng lợi nhuận cải thiện khi biên lợi nhuận gộp đạt 48,8%, trong khi lãi tài chính chỉ chiếm khoảng 8% lợi nhuận trước thuế, so với khoảng 54% trong quý II. Theo TCBS, lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao bất động sản, không có khoản thu bất thường.

TCBS cũng lưu ý TCH duy trì bảng cân đối tài chính không có nợ vay, lượng tiền ròng khoảng 3.300 tỷ đồng, cùng khoản người mua trả trước khoảng 5.600 tỷ đồng và hàng tồn kho 15.258 tỷ đồng.

Với giá cổ phiếu đang giao dịch quanh giá trị sổ sách (P/B khoảng 1 lần) và đã giảm khoảng 45% so với vùng đỉnh, TCBS nhận định TCH là cơ hội tích lũy đối với nhà đầu tư trung và dài hạn.

Đối với nhóm dầu khí và xây dựng, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu.

PVS hiện giao dịch ở mức P/E 8,9 lần, thấp hơn mức bình quân 3 năm là 15,3 lần và bình quân 5 năm là 17,4 lần. Theo Agriseco, nguồn việc lớn là yếu tố hỗ trợ triển vọng trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Với cổ phiếu Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT), Agriseco khuyến nghị tiếp tục nắm giữ, giá mục tiêu 23.500 đồng/cổ phiếu. Công ty chứng khoán kỳ vọng kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2026 của PVT tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ nhờ mặt bằng giá thuê tàu duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận quý III thu hẹp và khả năng tăng trưởng chậm lại trong năm 2027 trên nền cao là những yếu tố cần theo dõi.

Đối với cổ phiếu Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR), Agriseco đưa ra khuyến nghị nắm giữ với giá mục tiêu 75.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng khoảng 10% so với giá hiện tại.

Theo Agriseco, tăng trưởng kết quả kinh doanh quý III/2026 của CTR chậm lại chủ yếu do mảng Vận hành khai thác suy giảm, trong khi mảng Xây lắp ghi nhận kết quả tích cực.

Công ty chứng khoán dự báo lợi nhuận giai đoạn 2026-2027 tăng trưởng 12-15% mỗi năm nhờ nguồn việc xây dựng dồi dào, mảng Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật mở rộng và biên lợi nhuận hạ tầng cho thuê cải thiện. Dù vậy, áp lực chi phí xây dựng và tiến độ mở rộng trạm BTS có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.