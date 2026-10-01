Khuyến nghị người tiêu dùng về 8 sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài

Qua rà soát, 8 sản phẩm, nhóm sản phẩm đang bị thu hồi tại nước ngoài được cảnh báo tới người tiêu dùng Việt Nam do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và an toàn trong quá trình sử dụng. Danh mục cảnh báo trải rộng từ thiết bị điện tử sử dụng pin lithium-ion, kính thông minh đến đồ chơi trẻ em, bánh kẹo và chất tẩy rửa gia dụng.

Trong nhóm thiết bị sử dụng pin lithium-ion, loa Bluetooth di động Cambridge Audio Yoyo (M), xuất xứ Trung Quốc, đang được thu hồi tại Hoa Kỳ, Canada và Hàn Quốc do nguy cơ pin quá nhiệt, gây cháy, bỏng, thương tích hoặc thiệt hại về tài sản.

Theo thông báo của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), Chính phủ Canada và Cơ quan Tiêu chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc (KATS), tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã tiếp nhận 4 báo cáo liên quan đến sự cố cháy, bốc khói hoặc vật liệu từ pin bắn ra ngoài, nhưng chưa ghi nhận trường hợp bị thương. Sản phẩm có các màu xám nhạt, xám đậm và xanh, với số FD lần lượt bắt đầu bằng C10930, C10931 và C10965. Khoảng 714 sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ và 309 sản phẩm tại Canada.

Cùng nhóm nguy cơ, pin sạc dự phòng NEWDERY model ZHX-PB22 đang được thu hồi tại Hoa Kỳ do có khả năng phát nổ hoặc bốc cháy. CPSC cho biết doanh nghiệp đã tiếp nhận 9 báo cáo về hiện tượng sản phẩm phát nổ hoặc bốc cháy, trong đó có một vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 2 triệu USD và một trường hợp bị bỏng. Khoảng 21.380 sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ thông qua Amazon.com trong giai đoạn từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024.

Liên quan đến nguy cơ quá nhiệt của pin khi sạc, máy hỗ trợ giấc ngủ Love To Dream, model LTD-SM23, đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Australia. Pin lithium-ion của thiết bị có thể quá nhiệt trong quá trình sạc, làm phát sinh nguy cơ cháy, thương tích nghiêm trọng, tử vong hoặc thiệt hại về tài sản. Tại Australia đã ghi nhận một sự cố gây thiệt hại về tài sản. Khoảng 4.000 sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ từ tháng 2/2025 đến tháng 9/2026 thông qua một số hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh các sản phẩm sử dụng pin, danh mục cảnh báo còn tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ gây ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ em. CPSC cảnh báo đồ chơi bóp mềm hình bánh bao Squeezy Dumplings của thương hiệu GIHNJSI, xuất xứ Trung Quốc, do sản phẩm chứa các hạt hút nước bên trong. Nếu bị nuốt, các hạt này có thể hấp thụ chất lỏng và nở ra trong cơ thể, gây tắc nghẽn đường ruột, nôn ói, mất nước, thậm chí tử vong. Khoảng 8.000 sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ thông qua Amazon.com trong tháng 5 và tháng 6/2026.

Tương tự, kẹo nước vị chua dạng chai có đầu lăn Ricky Joy Sour Crush được cảnh báo do nguy cơ hóc. Viên bi lăn ở đầu chai có thể bung ra trong quá trình sử dụng, trở thành bộ phận rời và bị trẻ em hoặc người sử dụng nuốt phải. Khoảng 2,3 triệu sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2026 qua các hệ thống bán lẻ và nền tảng trực tuyến. CPSC khuyến cáo người tiêu dùng ngừng sử dụng, để sản phẩm xa tầm với trẻ em và liên hệ doanh nghiệp để được hướng dẫn hoàn tiền.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý nguy cơ sản phẩm bị cảnh báo hoặc thu hồi tại nước ngoài vẫn được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam. Ảnh: BNEWS

Đối với thiết bị điện tử cá nhân, kính thông minh INMO Air3 đang được thu hồi tại Hoa Kỳ và Canada do càng kính bên trái có thể quá nhiệt khi sử dụng trong thời gian dài, gây bỏng và có thể dẫn tới thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. Tại Hoa Kỳ, doanh nghiệp đã tiếp nhận 10 báo cáo về hiện tượng kính quá nhiệt, trong đó có phản ánh về cảm giác nóng rát ở mặt và vùng tai trái. Khoảng 1.643 sản phẩm được bán tại Hoa Kỳ và 120 sản phẩm tại Canada trong giai đoạn từ tháng 12/2025 đến tháng 8/2026.

Trong nhóm hóa chất gia dụng, khoảng 6,3 triệu chai chất tẩy rửa đa năng Mistolin và Lestoil có hương thơm do Clorox Manufacturing Company of Puerto Rico sản xuất đang được thu hồi tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ do nguy cơ nhiễm vi khuẩn, trong đó có Pseudomonas aeruginosa.

Vi khuẩn này có thể xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp, mắt hoặc vùng da bị tổn thương; người có hệ miễn dịch suy giảm hoặc sử dụng thiết bị y tế gắn ngoài có nguy cơ nhiễm trùng nghiêm trọng hơn. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý, chương trình thu hồi chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán tại Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ, không áp dụng đối với toàn bộ sản phẩm mang thương hiệu Mistolin và Lestoil.

Lực lượng chức năng kiểm tra đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Quốc Lũy - TTXVN

Từ các trường hợp trên, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý nguy cơ sản phẩm bị cảnh báo hoặc thu hồi tại nước ngoài vẫn được nhập khẩu, phân phối hoặc chào bán tại Việt Nam trong bối cảnh thương mại điện tử xuyên biên giới và kinh doanh qua các nền tảng số ngày càng phát triển. Các kênh phân phối có thể bao gồm sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, cửa hàng nhỏ lẻ hoặc hoạt động nhập khẩu không chính thức.

Để hạn chế rủi ro, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi mua hoặc sử dụng, đặc biệt đối với thiết bị điện, sản phẩm sử dụng pin lithium-ion, đồ chơi trẻ em và hóa chất gia dụng. Việc kiểm tra cần đối chiếu tên sản phẩm, nhãn hiệu, model, mã sản phẩm, mã lô, thời gian sản xuất, nhà sản xuất và nhà phân phối với thông tin cảnh báo, thu hồi do cơ quan chức năng trong nước và quốc tế công bố.

Đối với sản phẩm sử dụng pin lithium-ion, cần ngừng sạc và sử dụng khi phát hiện dấu hiệu quá nhiệt, biến dạng, rò rỉ, phát sinh tia lửa hoặc cháy; đồng thời bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, cách xa vật liệu dễ cháy và xử lý theo hướng dẫn đối với sản phẩm chứa pin. Cùng đó, với đồ chơi trẻ em cần lưu ý các sản phẩm có chi tiết nhỏ, viên bi, hạt hút nước hoặc bộ phận có thể tháo rời, nhằm hạn chế nguy cơ trẻ nuốt phải, gây hóc, nghẹn hoặc tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Khi sản phẩm thuộc diện thu hồi, người tiêu dùng cần thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhà phân phối hoặc cơ quan chức năng, bao gồm ngừng sử dụng, đổi trả, sửa chữa, thay thế, hoàn tiền hoặc xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia khuyến nghị người tiêu dùng thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, thu hồi sản phẩm do cơ quan chức năng trong và ngoài nước công bố, qua đó chủ động nhận diện nguy cơ và phòng tránh rủi ro trong quá trình mua sắm, sử dụng hàng hóa.