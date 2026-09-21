Khuyến nghị nắm giữ DPM, mua MBB và theo dõi SSI, VPB. Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị nắm giữ DPM. Theo BSC, triển vọng kinh doanh của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã chứng khoán: DPM) được hỗ trợ bởi nguồn cung khí dài hạn được bổ sung từ mỏ Sư Tử Trắng 2B trong giai đoạn 2027–2028.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới thông qua đa dạng hóa sản phẩm NPK và triển khai các dự án hóa chất mới.

Tuy nhiên, BSC lưu ý rủi ro từ áp lực chỉ tiêu tăng trưởng 2 chữ số từ Petrovietnam, cùng biến động giá Ure/NPK thế giới và chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc, Ấn Độ.

BSC cho biết sẽ theo dõi biến động giá khí đầu vào và tiến độ mỏ Sư Tử Trắng 2B; diễn biến giá Ure/NPK thế giới, chính sách xuất nhập khẩu của Trung Quốc, Ấn Độ và thuế CBAM; đồng thời theo dõi tiến độ triển khai các dự án hóa chất mới và hiệu quả mảng thương mại.

Trên cơ sở đó, BSC đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DPM.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) duy trì khuyến nghị mua MBB. Đối với cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), CTCK KB Việt Nam (KBSV) duy trì dự phóng tăng trưởng tín dụng năm 2026 ở mức 27%.

Theo KBSV, động lực chính đến từ phân khúc khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm FDI trong bối cảnh dòng vốn FDI vào Việt Nam và hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tích cực.

Xét theo lĩnh vực, cho vay kinh doanh bất động sản được kỳ vọng tăng trưởng vượt trội khi ngân hàng tham gia thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng và dự án bất động sản ưu tiên, trong khi các mảng kinh doanh khác được dự báo tăng trưởng ở mức khả quan.

KBSV duy trì dự phóng biên lãi ròng (NIM) giảm so với năm 2025 do áp lực huy động khiến chi phí vốn duy trì ở mức cao, trong khi lãi suất cho vay dự kiến ở mức cạnh tranh để ưu tiên mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

KBSV cũng dự phóng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng 11 điểm cơ bản so với cùng kỳ trong bối cảnh lãi suất neo ở mức cao. Ngân hàng được kỳ vọng tiếp tục duy trì chính sách trích lập dự phòng thận trọng nhằm củng cố bộ đệm, qua đó hoàn thành mục tiêu duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 100%.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và các yếu tố rủi ro, KBSV tiếp tục duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu MBB, với giá mục tiêu 25.950 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 26,2% so với giá đóng cửa ngày 17/9/2026.

Với cổ phiếu SSI của CTCP Chứng khoán SSI, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho rằng cổ phiếu đã thoát khỏi kênh giảm ngắn hạn và duy trì trên các đường MA20, MA50.

Theo AGR, vùng 21.000–23.000 đồng/cổ phiếu đóng vai trò kháng cự do đây là biên độ giao dịch chính của cổ phiếu trong quý II/2026.

Nếu vượt vùng kháng cự này, giá SSI có thể hướng tới vùng 24.500 đồng/cổ phiếu và xa hơn là 27.500 đồng/cổ phiếu.

AGR đưa ra chiến lược giao dịch mua mới quanh vùng 21.000–21.500 đồng/cổ phiếu và mua gia tăng khi giá vượt 23.000 đồng/cổ phiếu. Ngưỡng cắt lỗ được xác định khi SSI đóng cửa trở lại trong kênh giảm giá, quanh mức 20.000 đồng/cổ phiếu.

Đối với cổ phiếu VPB, Agriseco nhận định cổ phiếu đã thoát khỏi kênh giảm trung hạn, duy trì trên các đường trung bình động và thanh khoản tăng, cho thấy động lực cải thiện.

Hiện VPB đang kiểm định vùng kháng cự 28.000 đồng/cổ phiếu. AGR kỳ vọng vùng giá mục tiêu của cổ phiếu là 33.000–33.500 đồng/cổ phiếu.

AGR khuyến nghị chờ mua VPB tại vùng 26.300–26.700 đồng/cổ phiếu và có thể mua gia tăng nếu cổ phiếu vượt kháng cự 28.000 đồng/CP với thanh khoản cải thiện. Ngưỡng cắt lỗ được xác định khi giá cổ phiếu đóng cửa dưới 25.500 đồng/cổ phiếu.