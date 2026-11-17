Giao dịch chứng khoán tại MBS. Ảnh: MBS

Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG), với giá mục tiêu 120.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời kỳ vọng 64,9% so với giá đóng cửa ngày 13/11/2026.

BVSC xác định giá mục tiêu theo phương pháp tổng giá trị các thành phần (SOTP), tương đương P/E mục tiêu 13,1 lần năm 2027.

Theo BVSC, các động lực tăng giá đối với MWG trong 12 tháng tới gồm kết quả kinh doanh quý IV/2026 tích cực và việc công bố định hướng kinh doanh năm 2027; thông tin cụ thể hơn về phương án cổ tức và mua cổ phiếu quỹ tại Đại hội đồng cổ đông năm 2027; cùng tiến độ mở mới và sự cải thiện lợi nhuận của Bách hóa Xanh.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT, đồng thời điều chỉnh giảm 34% giá mục tiêu xuống 60.000 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 20% so với giá đóng cửa ngày 11/11/2026.

Theo BSC, việc điều chỉnh giá mục tiêu chủ yếu do FPT thực hiện chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10% trong quý III/2026 và công ty chứng khoán điều chỉnh P/E mục tiêu xuống 10 lần, từ mức 15 lần trong báo cáo trước.

BSC cho rằng mức P/E mục tiêu mới phản ánh khả năng tăng trưởng của FPT khó trở lại mức bình quân 20%/năm của giai đoạn 2021-2025; rủi ro từ chính sách hạn chế đầu tư trung tâm dữ liệu mới tại Mỹ có thể ảnh hưởng nhu cầu chi tiêu công nghệ thông tin tại thị trường này; đồng thời cổ phiếu FPT đã bị bán ròng trở lại.

Tuy nhiên, BSC nhận định FPT đã ghi nhận mức chiết khấu sâu từ đỉnh, với P/E dự phóng năm 2027 khoảng 8,5 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 5 năm của doanh nghiệp khoảng 19-20 lần. Theo đó, BSC cho rằng rủi ro ở mức giá hiện tại không lớn.

BSC cũng cho biết kết quả kinh doanh quý III/2026 của FPT đã chậm lại đáng kể so với 6 tháng đầu năm, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản - trụ cột đóng góp tăng trưởng chính trong 2 năm qua - và ở lượng hợp đồng ký mới. Theo BSC, lượng hợp đồng ký mới thường phản ánh vào kết quả kinh doanh quý IV/2026 và nửa đầu năm 2027.

Trong 2 tháng qua, giá cổ phiếu FPT đã giảm 20%, phần nào cho thấy kỳ vọng kém tích cực về kết quả kinh doanh quý IV/2026 và nửa đầu năm 2027.

Đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR - sàn HOSE), BSC khuyến nghị mua với giá mục tiêu 37.100 đồng/cổ phiếu.

Theo BSC, trong quý III/2026, PHR ghi nhận doanh thu thuần 658 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số đạt 427 tỷ đồng, tăng 64%.

Ở mảng kinh doanh cốt lõi, kết quả từ cao su chỉ tăng 7%, dù giá bán cao su tăng 26%. Doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá bán ước tính tăng 26% trong bối cảnh giá cao su thế giới duy trì ở mức cao, trong khi sản lượng tiêu thụ giảm do tình hình khai thác kém thuận lợi.

Biên lợi nhuận gộp quý III đạt 15,3%, giảm 8,3 điểm phần trăm và là mức thấp nhất từ năm 2024. Biên lợi nhuận của mảng cao su, gỗ đạt 13,5%, giảm 8 điểm phần trăm.

BSC cho rằng diễn biến này có thể liên quan đến tiền thuê đất trồng cao su tăng mạnh khi TP Hồ Chí Minh áp dụng bảng giá đất mới từ năm 2026, lên 233 tỷ đồng, gần gấp 7 lần cùng kỳ năm 2025; đồng thời PHR gia tăng thu mua mủ cao su bên ngoài. Trong 9 tháng, PHR thu mua 11,8 nghìn tấn mủ, cao hơn sản lượng tự khai thác 8,6 nghìn tấn.

Theo BSC, lợi nhuận đột biến của PHR trong quý III chủ yếu đến từ khoản thu nhập đền bù VSIP III. Thu nhập khác ròng đạt 470 tỷ đồng, so với 120 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu từ khoản bồi thường VSIP III 323 tỷ đồng và thanh lý vườn cây cao su.

Lũy kế 9 tháng 2026, PHR đạt doanh thu thuần 1.532 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số đạt 1.070 tỷ đồng, tăng 140%.

BSC khuyến nghị mua cổ phiếu PHR với giá mục tiêu 37.100 đồng/cổ phiếu.