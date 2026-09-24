Khuyến nghị mua DPG, HT1, BWE; khả quan với TCB. Ảnh minh họa do AI tạo

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu DPG, HT1 và BWE, trong khi duy trì khuyến nghị khả quan đối với TCB, dựa trên triển vọng tăng trưởng từ các mảng kinh doanh và động lực riêng của từng doanh nghiệp.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG) với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 29%.

Theo BSC, tính đến ngày 21/9/2026, DPG đã điều chỉnh 26,4% từ đầu năm, trong khi VN-Index tăng 2,5%. Diễn biến này chủ yếu đến từ những thách thức trong khả năng bán hàng tại Casamia Balanca và thông tin liên quan đến giao dịch của một số cá nhân, tổ chức bên ngoài đối với cổ phiếu DPG.

BSC cho rằng các thông tin tiêu cực đã phản ánh vào giá cổ phiếu, trong khi DPG tiếp tục có triển vọng hưởng lợi từ xu hướng đầu tư hạ tầng kỹ thuật cao nhờ năng lực, quy mô đầu tư và hợp đồng ký mới được đảm bảo từ MOU với Vinspeed tại dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

So với dự phóng trước, BSC giảm dự phóng đóng góp của mảng bất động sản do tiến độ bán hàng tại Casamia Balanca chậm hơn, đồng thời tăng dự phóng mảng xây lắp nhờ hợp đồng ký mới và backlog dồi dào.

Giá trị hợp đồng xây lắp ký mới đạt 5.087 tỷ đồng tính đến cuối tháng 8/2026, cao hơn 16,8% so với cả năm 2025. Doanh nghiệp cũng được đảm bảo thêm khoảng 20 km trong tổng số 120 km tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Năm 2026, BSC dự báo DPG đạt doanh thu thuần 7.479 tỷ đồng, tăng 67%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số đạt 415 tỷ đồng, tăng 27%. Doanh số bán hàng tại Casamia Balanca được dự phóng giảm 66% còn 1.031 tỷ đồng.

Năm 2027, doanh thu thuần dự kiến đạt 8.594 tỷ đồng, tăng 15%, và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông thiểu số đạt 478 tỷ đồng, tăng 9%. BSC duy trì kỳ vọng mảng kính hoa bắt đầu vận hành thương mại từ quý IV/2026, nhưng ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả kinh doanh giai đoạn 2026-2027.

DPG hiện giao dịch tại mức P/B dự phóng năm 2026 là 1,01 lần và P/E dự phóng năm 2027 là 0,91 lần. BSC cho rằng mức định giá này tạo dư địa cho cổ phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng lợi nhuận.

Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB), đồng thời giảm P/B mục tiêu xuống 1,6 lần, từ mức 1,7 lần trong dự báo gần nhất.

Theo MBS, hoạt động cho vay các đại dự án hạ tầng dự kiến bổ sung động lực tăng trưởng cho TCB trong 1-2 năm tới, đồng thời giúp ngân hàng đa dạng hóa danh mục cho vay và tạo điều kiện tham gia cho vay các dự án bất động sản liên quan.

Áp lực gia tăng nợ xấu chủ yếu đến từ các khoản vay mua nhà của khách hàng cá nhân, trong khi tín dụng doanh nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng chính, giúp tỷ lệ chi phí tín dụng giảm so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026.

MBSC cho rằng lợi thế về chi phí vốn giúp TCB nâng cao năng lực cạnh tranh trong các mảng kinh doanh ngoài lãi như bảo hiểm, chứng khoán, cùng với động lực tăng trưởng từ cho vay các dự án hạ tầng.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu CTCP Xi măng VICEM Hà Tiên (HT1), với giá mục tiêu 15.800 đồng/cổ phiếu, tương đương tiềm năng tăng giá 27,4%.

Khuyến nghị dựa trên kỳ vọng nhu cầu xi măng tại khu vực phía Nam phục hồi, đặc biệt khi các dự án hạ tầng trọng điểm thúc đẩy nhu cầu trong giai đoạn 2027-2028.

SSI cũng kỳ vọng HT1 được hưởng lợi từ giá bán cải thiện, góp phần ổn định biên lợi nhuận, dù giá bán vẫn có thể biến động trong ngắn hạn.

Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Biwase (mã chứng khoán: BWE), với giá mục tiêu 59.000 đồng/cổ phiếu, tương đương lợi suất kỳ vọng 42,2% so với giá đóng cửa ngày 22/9/2026.

Trong quý II/2026, BWE đạt doanh thu 1.222 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và 18,1% so với quý trước; lợi nhuận sau thuế thuộc công ty mẹ đạt 325 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và 55% so với quý trước.

Mảng cung cấp nước tiếp tục là trụ cột chính, với doanh thu 785 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và quý trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi Nhà máy nước Long An vận hành từ quý III/2025, giúp sản lượng nước tăng 28% so với cùng kỳ.

KBSV điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng tiêu thụ nước của nhóm khách hàng dân cư tại Bình Dương và Bình Phước trong năm 2026-2027 lên lần lượt 7,5% và 6,5%, dựa trên cường độ và thời gian kéo dài của các đợt nắng nóng. Ngược lại, tiêu thụ nước của nhóm sản xuất được dự báo tăng trưởng thấp do tác động từ diễn biến thuế quan đối với các ngành xuất khẩu.

Đối với mảng xử lý rác thải, KBSV cho rằng việc UBND TP. Hồ Chí Minhcông bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải mới, tăng 50-150%, sẽ tác động tích cực đến BWE khi các dự án của doanh nghiệp trong lĩnh vực này vận hành hiệu quả hơn.

KBSV dự báo doanh thu mảng xử lý rác thải đạt lần lượt 1.069 tỷ đồng và 1.234 tỷ đồng trong năm 2026 và 2027; lợi nhuận gộp lần lượt đạt 165,7 tỷ đồng và 180,7 tỷ đồng.

Kết hợp hai phương pháp định giá FCFF và EV/EBITDA, KBSV đưa ra giá mục tiêu 59.000 đồng/cổ phiếu đối với BWE.