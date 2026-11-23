Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu DBC, GMD và PC1. Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN

Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco) khuyến nghị mua đối với các cổ phiếu DBC, GMD và PC1, trong khi Công ty cổ phần Chứng khoanSSI (SSI) duy trì khuyến nghị trung lập với PVS và CTCK Bảo Việt (BVSC) đưa ra khuyến nghị trung lập đối với MCH.

Cụ thể, với cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn DABACO (mã chứng khoán: DBC), Agriseco cho biết giá cổ phiếu trên đồ thị ngày vẫn nằm trên các đường trung bình động MA10, MA20 và MA50. Theo Agriseco, cấu trúc xu hướng tăng ngắn và trung hạn vẫn được bảo toàn, dù cổ phiếu xuất hiện các nhịp rung lắc kỹ thuật trong ngắn hạn.

Chỉ báo RSI (14) duy trì trên ngưỡng trung tính, cho thấy xung lực tăng vẫn chiếm ưu thế. MACD nằm trên đường tín hiệu và vận động quanh vùng dương, củng cố xu hướng tăng trong ngắn hạn. Agriseco khuyến nghị mua DBC với giá mục tiêu 30.500 đồng/cổ phiếu, cắt lỗ nếu giá giảm dưới 5% kể từ vùng giá mua.

Đối với CTCP Gemadept (mã chứng khoán: GMD), Agriseco nhận định cổ phiếu đang xuất hiện tín hiệu hồi phục kỹ thuật sau nhịp điều chỉnh trước đó. Giá cổ phiếu tăng cùng thanh khoản cải thiện trong phiên cuối tuần cho thấy áp lực bán đã có phần suy yếu.

RSI (14) đang cải thiện từ mốc quá bán, lên 41 điểm. Trong khi đó, chỉ báo Stochastic với đường %K tăng trở lại và tiệm cận đường %D, phản ánh đà giảm đã chậm lại, tạo tiền đề cho nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên tới. Agriseco khuyến nghị mua GMD với giá mục tiêu 65.000 đồng/cổ phiếu, cắt lỗ nếu giá giảm dưới 5% kể từ điểm mua.

Với CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1), Agriseco cho biết cổ phiếu đang trải qua nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, thanh khoản trong các phiên giảm điểm duy trì ở mức thấp, cho thấy áp lực bán không quá mạnh. Giá cổ phiếu vẫn duy trì trên mốc hỗ trợ MA50, qua đó xu hướng tăng trung hạn vẫn được bảo toàn.

Agriseco cho rằng lực cung có dấu hiệu cạn dần và kỳ vọng PC1 sớm hồi phục trở lại. Công ty chứng khoán này khuyến nghị mua PC1 với giá mục tiêu 23.500 đồng/cổ phiếu, cắt lỗ nếu giá giảm dưới 5% kể từ điểm mua.

Đối với Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PVS), CTCK SSI duy trì khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 12 tháng không đổi ở mức 35.000 đồng/cổ phiếu. SSI tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tích lũy khi giá điều chỉnh, đặc biệt quanh mức tiền mặt ròng trên mỗi cổ phiếu 27.200 đồng, theo SSI tạo nền tảng định giá.

Tại mức giá hiện tại, PVS đang giao dịch với P/E dự phóng năm 2025-2026 lần lượt 14,3 lần và 13,1 lần, nằm trong vùng định giá lịch sử bình quân 9-17 lần. P/B dự phóng năm 2025-2026 ở mức 1,1 lần.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) sử dụng phương pháp DCF và P/E, nâng giá mục tiêu đối với CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã MCH) lên 182.300 đồng/cổ phiếu, đồng thời đưa ra khuyến nghị trung lập.

BVSC cho rằng sau khi hoàn tất chuyển sàn, MCH có thể sớm vào rổ chỉ số VN30 trong lần xét duyệt tháng 7/2026. Tuy nhiên, theo BVSC, câu chuyện chuyển sàn đã phản ánh một phần vào giá cổ phiếu trong thời gian qua, đưa định giá P/E lên mức cao so với lịch sử và các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực.

Cụ thể, MCH hiện giao dịch ở mức TTM P/E 33 lần và P/E năm 2025 là 33,4 lần, cao hơn mức trung bình hai năm 18,4 lần và mức trung vị của các doanh nghiệp trong khu vực 22 lần.