Tại hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 vừa diễn ra chiều 26/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đã ghi nhận một số phản ánh về người Việt Nam ở nước ngoài gặp vướng mắc về nghĩa vụ thuế, dẫn đến bị tạm hoãn xuất cảnh khi về Việt Nam.

Các vướng mắc này chủ yếu do cá nhân chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế khi chuyển sang nước ngoài sinh sống, hoặc có cả trường hợp bị mạo danh đứng tên thành lập doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời tại cuộc họp (Ảnh: BNG).

Để tránh phát sinh vướng mắc về thủ tục thuế khi về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán, Bộ Ngoại giao khuyến nghị người Việt ở nước ngoài chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế, như eTax Mobile, trước khi về nước.

"Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần sớm liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý", bà Hằng cho hay.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, thời gian qua, trên cơ sở nhu cầu của kiều bào, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức một số chương trình phổ biến pháp luật tại những cộng đồng có đông người Việt Nam ở nước ngoài sinh sống và thường xuyên có liên hệ với trong nước, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giúp kiều bào chủ động cập nhật, tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nước sở tại.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân. Khi cần hỗ trợ, kiều bào có thể liên hệ với các cơ quan đại diện để được cung cấp thông tin, hướng dẫn, qua đó hạn chế những vướng mắc không đáng có trong quá trình về nước và xuất cảnh.