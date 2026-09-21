Khuyến nghị khẩn với doanh nghiệp xuất khẩu sang Singapore

Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu sang Singapore đạt kim ngạch đáng kể

Theo Thương vụ, mới đây, Hải quan Singapore đã ban hành thông báo nhắc nhở các thương nhân và nhà nhập khẩu về việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ trong các tờ khai nhập khẩu đối với mặt hàng thủy hải sản, trái cây và rau củ, sau khi phát hiện các trường hợp khai báo giá trị nhập khẩu thấp hơn thực tế trong thời gian gần đây.

Theo đó, trong giai đoạn 03 năm trở lại đây, tổng số thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) bị thiếu hụt do các trường hợp khai báo thấp hơn thực tế ước tính khoảng 1,4 triệu đô-la Singapore.

Thông báo cũng lưu ý, việc khai tờ khai không chính xác là hành vi vi phạm Đạo luật Hải quan của nước này. Cá nhân bị kết tội khai báo không chính xác theo Đạo luật Hải quan có thể bị phạt tiền lên đến 10.000 đô-la Singapore (tương đương khoảng 7.700 USD) hoặc một khoản tiền tương đương với tổng số thuế nhập khẩu và thuế GST phải nộp (tùy theo mức nào cao hơn) và/hoặc bị phạt tù lên đến 12 tháng.

Hải quan Singapore cũng khuyến nghị các thương nhân, nhà nhập khẩu rà soát lại các giao dịch nhập khẩu trước đây để xác định xem có xảy ra tình trạng thiếu hụt khoản nộp thuế GST hay không. Trong trường hợp đã thực hiện khai báo không chính xác, thương nhân và đại lý khai báo hải quan nên thực hiện tự nguyện khai báo với Hải quan Singapore.

Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo, các doanh nghiệp Việt Nam nên thông báo và trao đổi trước với nhà nhập khẩu Singapore về yêu cầu khai báo giá trị thực tế đối với thủy hải sản, trái cây và rau củ, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép nhập khẩu, kiểm dịch và an toàn thực phẩm có liên quan.

“Việc thực hiện đúng quy định góp phần hạn chế rủi ro chậm thông quan và phát sinh chi phí trong quá trình xuất khẩu”- Thương vụ nhấn mạnh.

Singapore là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đặc biệt là nhập khẩu hàng hóa Việt Nam của Singapore tăng mạnh trong thời gian gần đây. Singapore cũng là thị trường khó tính, do đó doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu kỹ quy định của thị trường để xuất khẩu bền vững.