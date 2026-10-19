Khuyến nghị cổ phiếu ngày 19/10: Điểm tên CTG, SHB và KBC

Giao dịch chứng khoán tại MBS. Ảnh: MBS

Đối với cổ phiếu CTG, Chứng khoán VPBankS cho rằng sự phục hồi của biên lãi ròng (NIM) là động lực quan trọng thúc đẩy lợi nhuận cốt lõi của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).

Trong quý II/2026, thu nhập lãi thuần của CTG tăng 30,9% dù tín dụng chỉ tăng 5% so với đầu năm. Theo VPBankS, diễn biến này cho thấy hiệu quả sinh lời từ tài sản đang cải thiện, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào tăng trưởng quy mô cho vay.

VPBankS dự báo NIM (Biên lãi ròng) của ngân hàng tăng 0,19 điểm phần trăm trong năm 2026, qua đó đưa mức tăng thu nhập lãi thuần lên 22%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng dự kiến 12%. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 được dự báo tăng 20,9%.

Bên cạnh thu nhập lãi, áp lực trích lập dự phòng được kỳ vọng giảm trong nửa cuối năm. CTG đã thực hiện khoảng 76,5% kế hoạch trích lập đầu năm trong 6 tháng. Dù chi phí dự phòng cả năm được VPBankS dự báo cao hơn kế hoạch ban đầu của ban lãnh đạo, mức chi phí trong nửa cuối năm vẫn được kỳ vọng giảm khoảng 40% so với nửa đầu năm.

Hoạt động thu hồi nợ cũng còn dư địa đóng góp vào lợi nhuận khi ngân hàng mới hoàn thành 44% mục tiêu thu hồi 10.000 tỷ đồng trong cả năm. Ngoài ra, thu nhập phí ròng tăng 58,2% trong quý II, chủ yếu gắn với nhu cầu thanh toán quốc tế, bảo lãnh và tài trợ thương mại từ nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Về định giá, CTG đang giao dịch ở mức P/B khoảng 1,15 lần, thấp hơn 17,4% so với bình quân 5 năm. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 22,2%, cao hơn mức bình quân ngành 16,5%. Tỷ lệ nợ xấu được duy trì quanh 1,1–1,2%, cùng bộ đệm dự phòng tương đối cao, là những yếu tố được VPBankS đánh giá tích cực.

Với cổ phiếu SHB, Chứng khoán TCBS đưa ra khuyến nghị tích lũy sau khi cổ phiếu giảm mạnh xuống dưới 10.000 đồng/cổ phiếu trong ngày 9/10, trong bối cảnh thị trường lo ngại lượng cổ phiếu phát hành thêm sắp được niêm yết. Mức giá này thấp hơn giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu.

Theo thông tin được đề cập tại hội nghị của ngân hàng, ban lãnh đạo SHB cho biết các thủ tục đang được hoàn tất và lượng cổ phiếu mới dự kiến giao dịch từ giữa tháng 11.

Về kết quả kinh doanh, TCBS ước tính lợi nhuận trước thuế quý III/2026 của SHB tăng 56,8%. Trong quý IV, lợi nhuận trước thuế được dự báo tiếp tục vượt 5.000 tỷ đồng nhờ ghi nhận thêm khoản lãi từ chuyển nhượng SHBFinance. Qua đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2026 có thể đạt khoảng 19.500 tỷ đồng, vượt mức 19.165 tỷ đồng trong kịch bản kế hoạch tích cực của ngân hàng.

TCBS cho rằng SHB có thể được cân nhắc tích lũy khi cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/B 0,7 lần và P/E 4,2 lần, trong khi ROE duy trì ở mức cao.

Đối với cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Chứng khoán SSI đánh giá kết quả kinh doanh quý III/2026 đã phục hồi mạnh, dù vẫn thấp hơn kỳ vọng.

Cụ thể, doanh thu thuần của KBC đạt 3.187 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 911 tỷ đồng, tăng 197%. Cả hai chỉ tiêu đều cao hơn dự báo của SSI.

Động lực chính đến từ việc bàn giao 56 ha đất khu công nghiệp, tăng 180% so với cùng kỳ, phần lớn tại Khu công nghiệp Quế Võ mở rộng 2. Hoạt động bàn giao tại các dự án nhà ở xã hội cũng tiếp tục đóng góp vào kết quả kinh doanh.

Tuy nhiên, SSI lưu ý kết quả quý III của KBC vẫn chưa đạt kỳ vọng. Vì vậy, bên cạnh mức tăng trưởng cao của doanh thu và lợi nhuận, nhà đầu tư cần theo dõi thêm diễn biến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Nhìn chung, các đánh giá trước phiên giao dịch ngày 19/10 tập trung vào triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của CTG và SHB, trong khi KBC thu hút sự chú ý nhờ kết quả kinh doanh quý III tăng mạnh. Tuy nhiên, những dự báo và đánh giá định giá trên được đưa ra bởi các công ty chứng khoán, không đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu sẽ tăng trong các phiên tiếp theo.