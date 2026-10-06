Khuyến nghị cổ phiếu HPG, FRT, DGW mới nhất 2026

Công ty chứng khoán khuyến nghị khả quan với HPG, mua FRT và vượt trội DGW. Ảnh: Bnews/vnanet.vn

Các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị tích cực đối với cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), FPT Retail (mã chứng khoán: FRT) và Digiworld (mã chứng khoán: DGW), dựa trên triển vọng tăng trưởng kết quả kinh doanh trong năm 2026 và các động lực riêng của từng doanh nghiệp.

Chứng khoán MB (MBS) duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), với giá mục tiêu 32.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng khả năng sinh lời khoảng 56,1%.

MBS kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III/2026 của Hòa Phát tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sản lượng tiêu thụ thép được dự báo đạt khoảng 4,1 triệu tấn, tăng 38% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng HRC được kỳ vọng tăng khoảng 68%.

Theo MBS, giá thép đã điều chỉnh khoảng 6% so với quý II, nhưng vẫn cao hơn khoảng 7% so với cùng kỳ. Sự cải thiện đồng thời về sản lượng và giá bán được kỳ vọng giúp doanh thu quý III của Hòa Phát đạt khoảng 55.200 tỷ đồng, tăng 50%.

Biên lợi nhuận gộp dự kiến đạt khoảng 17%, tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Mức tăng của giá bán giúp doanh nghiệp bù đắp một phần áp lực từ giá than tăng, trong khi giá quặng sắt tương đối ổn định.

MBS dự báo chi phí tài chính của Hòa Phát tăng khoảng 60% do nợ vay gia tăng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cao. Tuy nhiên, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi cải thiện, lợi nhuận sau thuế quý III được dự báo đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Cho cả năm 2026, MBS nâng 26% dự báo lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát so với ước tính trước, lên khoảng 26.200 tỷ đồng, tăng khoảng 70%. Sang năm 2027, lợi nhuận được dự báo tiếp tục tăng khoảng 8%.

Động lực tăng trưởng trung hạn của Hòa Phát đến từ việc Dung Quất 2 gia tăng công suất, nhu cầu thép trong nước được hỗ trợ bởi đầu tư công, xây dựng hạ tầng và các biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu.

MBS lưu ý các yếu tố cần theo dõi gồm biến động giá nguyên liệu, chi phí tài chính và khả năng nhu cầu thép phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

Đối với Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT), Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 170.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 15,6%.

Trong quý II/2026, FRT đạt doanh thu thuần 15.626 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 451 tỷ đồng, tăng 187%.

Long Châu tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ đạo của FRT. Lũy kế 6 tháng đầu năm, chuỗi dược phẩm này đạt doanh thu 21.448 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Việc mở rộng mạng lưới nhà thuốc, cải thiện hiệu quả trên mỗi cửa hàng và phát triển mảng tiêm chủng được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, FPT Shop cho thấy tín hiệu phục hồi sau quá trình tái cấu trúc. Việc tinh gọn số lượng cửa hàng, tối ưu chi phí và mở rộng danh mục sản phẩm giúp hiệu quả vận hành được cải thiện.

NHSV dự báo năm 2026, FRT đạt khoảng 60.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với năm trước; lợi nhuận ròng đạt khoảng 1.300 tỷ đồng, tăng 63%.

Theo NHSV, hàng tồn kho của FRT đã tăng lên gần 15.000 tỷ đồng, phần nào phản ánh sự chuẩn bị cho nhu cầu tiêu dùng và kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh trong các quý tiếp theo.

Tuy nhiên, FRT vẫn đối mặt với rủi ro từ tốc độ mở mới Long Châu có thể tạo áp lực lên chi phí vận hành, cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ dược phẩm và biến động sức mua đối với nhóm sản phẩm công nghệ.

Với Công ty cổ phần Thế Giới Số (HoSE: DGW), Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đưa ra khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 53.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức sinh lời khoảng 11,8%.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, DGW đạt doanh thu 15.774 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 510 tỷ đồng, tăng 130%.

Tăng trưởng của DGW chủ yếu đến từ nhóm sản phẩm công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng. Nhu cầu nâng cấp laptop, máy tính và thiết bị phục vụ chuyển đổi số tiếp tục được duy trì, cùng với việc doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm và thương hiệu phân phối.

BVSC dự báo năm 2026, DGW đạt doanh thu thuần khoảng 34.122 tỷ đồng, tăng 28,1%; lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 875 tỷ đồng, tăng gần 60%.

Trong trung hạn, triển vọng của DGW được hỗ trợ bởi xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo vào máy tính cá nhân, nhu cầu đầu tư hạ tầng công nghệ của doanh nghiệp và sự mở rộng của nhóm thiết bị văn phòng. Digiworld cũng tiếp tục mở rộng sang các ngành hàng mới nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào điện thoại và máy tính.

Về định giá, BVSC áp dụng mức P/E mục tiêu 13 lần trên EPS bình quân giai đoạn 2026-2027. EPS năm 2026 được ước tính đạt khoảng 3.951 đồng/cổ phiếu và doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức ở mức 1.000 đồng/cổ phiếu.

Rủi ro đối với DGW gồm khả năng nhu cầu thiết bị công nghệ suy yếu, áp lực cạnh tranh giữa các nhà phân phối và biến động tỷ giá ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

Nhìn chung, các khuyến nghị của MBS, NHSV và BVSC cho thấy triển vọng tăng trưởng của HPG, FRT và DGW đang được hỗ trợ bởi những yếu tố khác nhau, từ mở rộng công suất và nhu cầu thép, tăng trưởng chuỗi bán lẻ dược phẩm đến nhu cầu thiết bị công nghệ và chuyển đổi số. Tuy nhiên, các công ty chứng khoán đều lưu ý những rủi ro riêng liên quan đến chi phí, sức mua, cạnh tranh, giá nguyên liệu và tỷ giá.