Khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Đồng chí Lê Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Quân (người thứ 3 bên trái) nắm tình hình đời sống Nhân dân thôn Thanh Xuân.

Chỉ thị số 13 nêu rõ: Sau gần 5 năm thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị và các quy định, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh, nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Nhiều cán bộ chủ động đổi mới phương pháp, cách thức làm việc, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, giải quyết việc mới, việc khó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Chỉ thị cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế đang cản trở quá trình phát triển. Ở một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại rủi ro pháp lý, sợ sai, sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, ngại tìm tòi, thiếu chính kiến và chưa mạnh dạn đề xuất phương án xử lý. Có nơi còn tình trạng gửi văn bản xin ý kiến nhiều cơ quan không liên quan, chuyển việc qua nhiều tầng nấc, đẩy việc thuộc thẩm quyền lên cấp trên, phối hợp thiếu chủ động, yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ nhiều lần, không bám nắm để xử lý công việc đến cùng. Hệ quả là thời gian xử lý công việc kéo dài, phát sinh chi phí tuân thủ, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh và tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài nguyên, môi trường, tài chính, đấu thầu, giải phóng mặt bằng và tháo gỡ các điểm nghẽn, dự án tồn đọng kéo dài.

Điểm đáng chú ý của Chỉ thị số 13 là không dừng ở việc yêu cầu cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, mà cụ thể hóa tinh thần đó thành “7 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận định: Trước yêu cầu phát triển hiện nay, nếu cán bộ chỉ chọn giải pháp an toàn, ngại quyết định những vấn đề khó, mới thì khó có thể tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ. Nhưng đổi mới, sáng tạo cũng không thể tách rời kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực. Bởi vậy, khuyến khích phải đi đôi với kiểm soát; bảo vệ phải đúng người, đúng việc, đúng động cơ, mục đích. Ranh giới ấy cần được xác định rõ để cán bộ có thể chủ động hành động vì lợi ích chung, đồng thời ngăn ngừa việc lợi dụng danh nghĩa đổi mới, sáng tạo để vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực hoặc vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Ngoài việc chỉ rõ tinh thần “7 dám”, Chỉ thị số 13 đề ra “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Cùng với đó là thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đánh giá kết quả đến cùng. Quan trọng hơn, người đứng đầu phải xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, khuyến khích cán bộ đề xuất, tranh luận, tìm tòi giải pháp mới trên cơ sở lợi ích chung. Khi cán bộ được trao trách nhiệm, được tạo điều kiện hành động và được bảo vệ khi thực hiện đúng thẩm quyền, đúng động cơ, trí tuệ và sức sáng tạo trong bộ máy sẽ được phát huy.

Từ Chỉ thị số 13 có thể thấy, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo không phải là trao “đặc quyền”, mà là tạo cơ chế để người có trách nhiệm thực hiện đúng trách nhiệm; đồng thời xác lập ranh giới rõ ràng giữa sáng tạo vì lợi ích chung và hành vi lợi dụng đổi mới để vi phạm. Một bộ máy hiệu quả không thể chỉ dựa vào những người “không sai”, mà cần những cán bộ dám nhận việc, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm và dám đối diện với khó khăn. Khuyến khích để cán bộ dám làm, bảo vệ để cán bộ yên tâm làm, kiểm soát để không làm sai và lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo - đó chính là yêu cầu đặt ra từ Chỉ thị số 13, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong đội ngũ cán bộ và hoạt động của cả hệ thống chính trị góp phần vào mục tiêu xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.