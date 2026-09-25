Khuyến khích thanh niên đọc sách trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Các đại biểu chia sẻ tại diễn đàn “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn". Ảnh: HẢI ANH

Diễn đàn có sự tham gia giao lưu của nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các diễn giả, chuyên gia về văn hóa đọc và sách. Các đại biểu trao đổi về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc; vận động, khuyến khích hội viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng và duy trì thói quen đọc phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa (bên trái) chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: HẢI ANH

Diễn đàn tập trung trao đổi về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thói quen đọc, phương pháp tiếp cận, khai thác thông tin và tri thức.

Tại diễn đàn, các bạn trẻ được các chuyên gia hướng dẫn sử dụng AI hiệu quả, có trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu và đọc sách; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, hạn chế sự phụ thuộc vào AI.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 30 suất học bổng cho sinh viên vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập.

Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập. Ảnh: HẢI ANH

Diễn đàn được tổ chức từ năm 2021 đến nay, cùng nhiều hoạt động khuyến đọc do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai. Thông qua các hoạt động này, các cấp bộ hội, cơ sở Đoàn và các đơn vị liên quan tiếp tục phát triển những mô hình khuyến đọc thiết thực, như: góc sách ở trường học, ký túc xá, khu nhà trọ công nhân; câu lạc bộ, nhóm đọc sách trong thanh niên; hoạt động chia sẻ, trao đổi sách tại địa bàn dân cư, cộng đồng...