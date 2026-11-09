Khuyến khích Tập đoàn Ericsson mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Per Narvinger, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson (Thụy Điển). (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng hoan nghênh ông Per Narvinger cùng Đoàn lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Ericsson đến thăm và làm việc với Chính phủ Việt Nam; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ericsson trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Từ năm 1993 đến nay, Tập đoàn đã trở thành một trong những đối tác công nghệ quan trọng của các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam như Viettel, VNPT và MobiFone, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng viễn thông qua các thế hệ công nghệ từ 2G, 3G, 4G đến 5G.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa Ericsson với các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Việt Nam thời gian qua, nhất là trong triển khai mạng 5G, thử nghiệm thành công các tính năng 5G nâng cao…; đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với các đối tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới đầu tư vào những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển đất nước.

Thông tin về định hướng hợp tác của Ericsson tại Việt Nam, ông Per Narvinger khẳng định Việt Nam là thị trường rất quan trọng đối với Tập đoàn. Đây cũng là lý do các lãnh đạo cấp cao của Ericsson cùng tham gia chuyến thăm và làm việc lần này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Ericsson trong hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy)

Ông Per Narvinger chúc mừng Việt Nam đã đẩy nhanh tiến độ triển khai mạng 5G trên phạm vi toàn quốc. Với vai trò là đối tác lâu năm, đã có mặt tại Việt Nam hơn 33 năm, Tập đoàn Ericsson đã đóng góp các giải pháp công nghệ an toàn, đáng tin cậy, đồng hành cùng các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng mạng.

Trao đổi về những định hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ericsson cho biết Tập đoàn đang tập trung triển khai mạng 5G và khai thác hiệu quả những lợi ích mà công nghệ này mang lại. Đồng thời, Tập đoàn đề xuất triển khai chương trình hợp tác với các đối tác Việt Nam nhằm tăng cường an ninh mạng; sẵn sàng chia sẻ chuyên môn công nghệ và kinh nghiệm quốc tế với Việt Nam trong xây dựng hệ thống thông tin liên lạc an toàn, bền vững cho lĩnh vực đường sắt, năng lượng...

Đánh giá cao các đề xuất của Ericsson, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết Việt Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh, an toàn mạng trong quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số. Hiện nay, Việt Nam đang tập trung phát triển các trung tâm dữ liệu và hệ thống điện toán đám mây nền tảng phục vụ chiến lược phát triển kinh tế số, xã hội số.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những chia sẻ, đề xuất của Ericsson về tăng cường an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng thông tin liên lạc. Đây là những nội dung Việt Nam rất quan tâm, đồng thời mong muốn tiếp tục trao đổi, nghiên cứu các giải pháp hợp tác phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao đề xuất của Tập đoàn Ericsson về các chương trình tiếp nhận, chuyển giao và trao đổi kỹ sư với Thụy Điển, tạo điều kiện để đội ngũ kỹ sư Việt Nam tham gia các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận công nghệ mới, tích lũy kinh nghiệm quốc tế và từng bước nâng cao năng lực công nghệ trong nước.

Phó Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Ericsson tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, mở rộng các chương trình hợp tác thiết thực, qua đó giúp các kỹ sư trẻ Việt Nam có cơ hội học tập, nghiên cứu và tiếp cận những công nghệ tiên tiến của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Ericsson đối với thị trường Việt Nam, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam khuyến khích các tập đoàn công nghệ lớn mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, trong đó có Ericsson. Những hoạt động hợp tác này sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ Việt Nam đầu tư, nâng cấp hạ tầng thuộc lĩnh vực công nghệ số.