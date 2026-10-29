Khuyến khích phát triển cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Hoạt động được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 2/3/2026 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2026, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Tỉnh khuyến khích các chủ thể có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo, từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử, các nền tảng số, mạng xã hội chính thức; lồng ghép phổ biến tại các hội nghị, hội thảo và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp. Nội dung tập trung vào các tiêu chí công nhận cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và những chính sách hỗ trợ có liên quan.

Các địa phương, tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị liên quan được đề nghị chủ động rà soát, giới thiệu những cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có tiềm năng đổi mới sáng tạo; khuyến khích các chủ thể có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo nghiên cứu quy định pháp luật, đăng ký công nhận khi đáp ứng đủ điều kiện.

Việc triển khai căn cứ Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 và Nghị định số 268/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về đổi mới sáng tạo, khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển hạ tầng, mạng lưới và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký công nhận theo quy định.

Công văn số 4579 Sở KH&CN

Mẫu yêu cầu công nhận

Mẫu yêu cầu công nhận 1