Khuyến khích người nộp thuế sử dụng chức năng hỏi - đáp về thuế trên hệ thống Chatbot AI

Theo đó, NNT là doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân đã đăng ký tài khoản với cơ quan thuế và sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax mobile và Cổng Dịch vụ công ngành thuế (địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn) sẽ sử dụng chức năng hỏi - đáp quy định chính sách pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ NNT.

Cụ thể, hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ NNT sẽ tiếp nhận và trả lời các câu hỏi về chính sách thuế, phí, lệ phí, hóa đơn và các văn bản thuộc lĩnh vực thuế (luật, nghị định, thông tư…). Câu trả lời được trình bày dễ hiểu, có dẫn chiếu cụ thể đến điều, khoản, điểm của văn bản quy phạm pháp luật liên quan (bao gồm cả văn bản gốc và văn bản sửa đổi, bổ sung). Các điều, khoản dẫn chiếu được gắn liên kết trực tiếp trong câu trả lời để NNT mở xem chi tiết nội dung từng điều, khoản hoặc toàn văn văn bản liên quan.

Hỗ trợ hỏi - đáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh bằng hình thức nhập bằng chữ hoặc giọng nói; tự động nhận diện ngôn ngữ của người hỏi để trả lời bằng ngôn ngữ tương ứng.

Thuế thành phố yêu cầu NNT trong quá trình sử dụng chức năng hỏi - đáp quy định chính sách pháp luật thuế trên hệ thống Chatbot AI - Hỗ trợ NNT, nếu câu trả lời chưa đầy đủ, chưa phù hợp thì NNT có thể gửi phản ánh, góp ý để cơ quan thuế rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung hỏi - đáp.