Khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh vi phạm giao thông

Ngày 31/10, qua thông tin phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh, làm rõ và lập biên bản xử lý một trường hợp xe ô tô tải chở đất đá làm rơi vãi xuống mặt đường khi lưu thông trên Quốc lộ 47B.

Hình ảnh xe tải vi phạm giao thông do người dân cung cấp

Theo thông tin phản ánh, vào khoảng 6 giờ 07 phút ngày 22/10, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-898.XX lưu thông trên Quốc lộ 47B, đoạn qua xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa, có hành vi chở đất đá làm rơi vãi xuống mặt đường, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh T.V.Đ. (sinh năm 1997, trú tại xã Thanh Tân, tỉnh Thanh Hóa). Làm việc với cơ quan công an, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tài xế vi phạm bị lập biên bản xử lý

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 2 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.V.Đ. về hành vi chở đất đá làm rơi vãi xuống đường, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Hành vi này có mức phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng.

Thực tế cho thấy, tình trạng phương tiện vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng không bảo đảm quy cách, để hàng hóa rơi vãi trong quá trình lưu thông không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đất, đá rơi xuống mặt đường có thể khiến phương tiện mất độ bám, trượt bánh, mất lái, đặc biệt nguy hiểm đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Đáng chú ý, vụ việc trên cho thấy vai trò thiết thực của người dân trong việc tham gia giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm giao thông. Những hình ảnh, video được ghi nhận kịp thời, khách quan có thể trở thành nguồn thông tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, xử lý vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần chấp hành nghiêm quy định về xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa; thực hiện che chắn, gia cố chắc chắn, không để đất đá, vật liệu rơi vãi xuống đường trong quá trình lưu thông.

Đồng thời, lực lượng CSGT khuyến khích người dân chủ động cung cấp hình ảnh, video và thông tin về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông thông qua các kênh tiếp nhận phản ánh của lực lượng chức năng. Thông tin cần bảo đảm tính khách quan, trung thực, có thời gian, địa điểm và hình ảnh rõ ràng để phục vụ công tác xác minh.