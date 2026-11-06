Khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 11281/VPCP-CN ngày 5.11.2026 gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/khuyen-khich-nguoi-dan-chuyen-doi-sang-phuong-tien-xanh/7561.html