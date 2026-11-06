Khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện xanh

Từ chiếc đèn cảnh báo nước mặn giúp bà con giữ vườn cây ở Cồn Hô đến những tờ giấy làm từ rơm rạ tại Huế, các nhóm thanh niên đang mang kiến thức từ giảng đường về giải quyết những khó khăn của người dân. Những sáng kiến ấy còn mở ra cơ hội để học sinh, các gia đình cùng tìm hiểu, thực hành và thay đổi thói quen trong việc gìn giữ môi trường sống.