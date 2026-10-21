Khuyến khích mỗi người dân chọn một môn thể thao

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Ảnh tư liệu

Chọn một môn thể thao phù hợp

Với chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1974, phường Lâm Viên - Đà Lạt), đi bộ là môn thể thao yêu thích, được chị duy trì hơn 10 năm qua.

Công việc có thời gian linh hoạt nên chị tranh thủ đi bộ mỗi khi rảnh. “Chọn môn thể thao nào cũng cần có lịch, có lớp tập, có bạn tập, phải đúng giờ giấc. Còn đi bộ thì lúc nào đi cũng được, sáng chiều tối đều được. Đi một mình cũng được, có bạn lại càng vui. Chỉ cần sự quyết tâm và kiên nhẫn”, chị Hiền chia sẻ.

Theo chị, khí hậu mát mẻ, địa hình nhiều đường dốc của Đà Lạt thuận lợi cho việc đi bộ, chạy bộ rèn luyện sức khỏe. Mỗi ngày, chị cố gắng đi bộ 10.000 bước, nhờ điện thoại thông minh theo dõi. Những cung đường quen thuộc của chị là vòng quanh hồ Xuân Hương, dài hơn 5 km, hoặc khuôn viên Đại học Đà Lạt gần nhà. Cả hai địa điểm đều có cảnh quan đẹp, không gian phù hợp để vận động và thư giãn.

Với chị Hiền, đi bộ đã trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày. Vài ngày không đi, chị cảm thấy thiếu điều gì đó. Sau thời gian duy trì tập luyện, sức khỏe của chị cải thiện rõ rệt. Thỉnh thoảng, chị chuyển sang chạy chậm hoặc đi bộ nhanh để tăng cường vận động. “Sau một ngày dài ngồi bên máy tính, ôm điện thoại làm việc, đi bộ giúp tôi nạp năng lượng trở lại”, chị Hiền cười chia sẻ.

Trong khi đó, chị Đỗ Thị Mộng Điệp (SN 1987, phường 2 Bảo Lộc), chủ một cơ sở chăm sóc sắc đẹp, chọn yoga để rèn luyện sức khỏe. Hơn 1 năm qua, chị duy trì tập tại một câu lạc bộ gần nhà vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.

Công việc tại tiệm khiến chị phải ngồi nhiều, ít vận động, trong khi việc chăm sóc 3 con nhỏ cũng chiếm phần lớn thời gian. Theo lời giới thiệu của bạn bè, chị tìm đến yoga với mong muốn cải thiện sức khỏe và duy trì thói quen vận động. “Từ khi tập yoga, sức khỏe tôi cải thiện rõ, làm việc cũng đỡ mệt hơn. Mỗi sáng, tôi dành một giờ tập luyện. Dần dần, việc tập đã thành thói quen hằng ngày”, chị Điệp chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Mộng Điệp (hàng sau, đứng ngoài cùng bên trái) cùng với hướng dẫn viên và các học viên trong lớp Yoga tại Bảo Lộc

Đa dạng các môn được chọn lựa

Giữa tháng 10 vừa qua, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lễ phát động cuộc vận động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 thu hút hơn 6.500 người tham dự trực tiếp. Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng triển khai đăng ký hưởng ứng qua mã QR trên toàn tỉnh. Theo thông tin từ sở, Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong cả nước áp dụng hình thức đăng ký này tại lễ phát động.

Đợt đăng ký trực tuyến qua mã QR ghi nhận 16.739 lượt tham gia. Trong đó, nhóm tuổi 31 - 50 chiếm tỷ lệ cao nhất với 59%; dưới 18 tuổi chiếm 15,4%; trên 50 tuổi chiếm 13,9% và nhóm 18 - 30 tuổi chiếm 11,7%.

Về lựa chọn môn thể thao, đi bộ và chạy bộ dẫn đầu với 9.335 lượt, chiếm 55,8%; tiếp đến là cầu lông với 4.119 lượt (24,8%), bóng chuyền và bóng chuyền hơi với 3.070 lượt (18,3%), bóng đá với 2.157 lượt (12,9%). Các môn khác gồm yoga, aerobic, dưỡng sinh (9,2%); pickleball (7,3%); bơi (6,8%); thể hình - gym (5,3%); bóng bàn (3%); võ thuật (2,6%) và quần vợt (1,2%).

Điểm thú vị là qua đăng ký, phái nữ tham gia tập luyện thể dục thể thao có phần nhiều hơn so với nam giới (nữ chiếm 58,1%, nam 41,9%). Số liệu cũng cho thấy tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thường xuyên trong tỉnh (từ 3 - 5 lần trong tuần) tương đối cao, chiếm 43,5%…

Khảo sát cho thấy phong trào thể dục thể thao ngày càng thu hút đông đảo người dân, trong đó có nữ giới. Các môn thể thao được lựa chọn đa dạng, phản ánh nhu cầu tập luyện của nhiều nhóm tuổi. Đây là cơ sở để ngành chức năng nghiên cứu, xây dựng các hình thức tập luyện phù hợp với từng đối tượng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với các địa phương duy trì, phát triển câu lạc bộ, nhóm tập luyện. Khuyến khích tổ chức giao lưu, thi đấu phù hợp với điều kiện thực tế, tạo điều kiện để người dân duy trì thói quen vận động.

Đi bộ - chạy bộ là môn thể thao được đông đảo người dân Lâm Đồng chọn lựa. Trong ảnh, một giải chạy bộ tổ chức tại Đà Lạt.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, việc đăng ký qua mã QR là điểm mới trong công tác tuyên truyền, vận động và tổng hợp thông tin, giúp ngành có thêm cơ sở nghiên cứu, triển khai các hoạt động thể thao quần chúng. “Thời gian tới, chúng tôi tăng cường phối hợp với địa phương, gắn vận động tập luyện với khai thác hiệu quả các thiết chế, cơ sở vật chất thể thao hiện có. Duy trì chương trình phát động và đánh giá thực chất hiệu quả phong trào tại cơ sở”, ông Tâm cho biết.