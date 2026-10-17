Khuyến khích làm giàu, đề cao trách nhiệm

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại điểm cầu Nhà Quốc hội, sáng 16-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước là bước chuyển quan trọng trong tư duy của Đảng về phát triển kinh tế. Quan điểm này đã được Trung ương thống nhất tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và được thể hiện trong Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14-10-2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, thay thế Quy định số 15-QĐ/TW về đảng viên làm kinh tế tư nhân.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngày 16-10, yêu cầu phát huy năng lực, nguồn lực hợp pháp của đảng viên gắn với trách nhiệm nêu gương và kiểm soát xung đột lợi ích tiếp tục được nhấn mạnh.

Chủ trương mang ý nghĩa quan trọng khi đất nước đang cần huy động và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Đảng viên có năng lực quản trị, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng tổ chức sản xuất và tiếp cận thị trường cần được tạo điều kiện phát huy sở trường, đóng góp vào sự lớn mạnh của nền kinh tế. Tuy nhiên, khi tư duy chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện”, trách nhiệm nêu gương không vì thế mà giảm đi, trái lại càng phải được đề cao và thể hiện bằng hành động thực chất.

Đối với đảng viên làm kinh tế, trách nhiệm nêu gương thể hiện qua những lựa chọn, quyết định kinh doanh hàng ngày. Khi doanh nghiệp gặp khó khăn, người đứng đầu ứng xử ra sao với công nhân, có chủ động chia sẻ áp lực hay đẩy thiệt thòi về phía người lao động? Trước cơ hội gia tăng lợi nhuận, họ có sẵn sàng từ chối những phương thức kinh doanh thiếu minh bạch, gây tổn hại đến môi trường và lợi ích cộng đồng? Chính cách giải quyết những vấn đề cụ thể ấy phản ánh phẩm chất, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên trên thương trường.

Bảo đảm việc làm ổn định, quyền lợi người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp cho xã hội là trách nhiệm chung của mọi doanh nghiệp. Với đảng viên làm kinh tế, những yêu cầu ấy còn gắn với trách nhiệm chấp hành kỷ luật Đảng, giữ gìn phẩm chất và uy tín của tổ chức đảng nơi sinh hoạt. Nêu gương vì vậy còn là sự tự giác đặt lợi ích chính đáng của doanh nghiệp trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của người lao động, cộng đồng và đất nước.

Tuy nhiên, khuyến khích đảng viên làm kinh tế phải gắn với phân định rõ quyền kinh doanh hợp pháp và hành vi lợi dụng vị trí công tác để tìm kiếm lợi ích riêng. Đây cũng là những nguyên tắc Trung ương đặt ra trong quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh: phát huy tính tiên phong trong phát triển kinh tế gắn với giữ vững bản chất của Đảng, bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát xung đột lợi ích; không để quyền lực, thông tin và tài sản công trở thành lợi thế riêng. Khuyến khích làm giàu chính đáng phải bảo đảm sự bình đẳng trong tiếp cận cơ hội kinh doanh. Không thể vì lo ngại vi phạm mà hạn chế không cần thiết quyền kinh doanh hợp pháp của đảng viên, nhưng cũng không thể để tư cách đảng viên hay chức vụ, quyền hạn trở thành lợi thế cạnh tranh không chính đáng.

Đối với TPHCM, trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tinh thần đổi mới này càng có ý nghĩa thực tiễn. Thành phố cần thêm những doanh nhân có năng lực quản trị, dám đầu tư vào công nghệ, phát triển sản xuất, tạo việc làm và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Trong đó, đảng viên làm kinh tế có thể phát huy vai trò tiên phong qua những dự án đầu tư hiệu quả, mô hình quản trị tiến bộ và cách ứng xử có trách nhiệm với người lao động, đối tác, khách hàng. Đồng thời, trong môi trường có nhiều cơ hội tiếp cận đất đai, dự án và nguồn lực phát triển, yêu cầu công khai, minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích càng phải được coi trọng để bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.

Làm giàu chính đáng là điều đáng trân trọng. Với người đảng viên, giá trị của thành công còn được thể hiện qua việc tạo thêm việc làm, nâng cao đời sống người lao động và đóng góp cho cộng đồng. Làm giàu bằng năng lực, lao động chân chính, gắn lợi ích cá nhân với lợi ích chung cũng chính là cách thể hiện trách nhiệm nêu gương và tinh thần phụng sự đất nước.