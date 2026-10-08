Khuyến khích khách sạn xây dựng môi trường không khói thuốc

Đây là hoạt động nhằm góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đến hết ngày 30/10/2026; vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 2-17/11 và vòng chung khảo dự kiến tổ chức ngày 26-27/11.

Chương trình nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá trong lĩnh vực du lịch, đồng thời khuyến khích các cơ sở lưu trú chủ động xây dựng không gian không khói thuốc. Việc thực hiện các tiêu chí liên quan đến phòng chống tác hại thuốc lá cũng được xem là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.

Trước đó, tại Đà Nẵng, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc tại 10 cơ sở lưu trú trên địa bàn Đà Nẵng. Qua kiểm tra, một số cơ sở đã chủ động triển khai các biện pháp như bố trí biển cấm hút thuốc, phổ biến quy định cho nhân viên và khách lưu trú, tăng cường giám sát tại những khu vực thuộc diện cấm hút thuốc.

Thông qua chương trình xếp hạng năm nay, các khách sạn có thêm cơ hội rà soát quy trình quản lý, hoàn thiện tiêu chí môi trường không khói thuốc, từ đó góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Đà Nẵng văn minh, thân thiện.