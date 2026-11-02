Khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu công nghệ mới

Nội dung này được nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên khối trường học Thủ đô năm học 2025 - 2026, do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam thành phố tổ chức ngày 2/11.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng ghi nhận những kết quả của các cơ sở Đoàn, Hội khối trường học trong năm học vừa qua. Bước vào năm học 2026 - 2027, trước những yêu cầu mới đặt ra, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, nhất là trên không gian số; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội để xây dựng các sản phẩm truyền thông có tính định hướng, phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của thanh niên; chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với thông tin xấu, độc trên không gian mạng...

Nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong trường học gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bí thư Thành đoàn Hà Nội đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội xây dựng môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng, tham gia các nhóm nghiên cứu, câu lạc bộ khoa học và từng bước đưa sáng kiến vào thực tiễn. Theo đó, cần tăng cường kết nối giữa nhà trường với chuyên gia, doanh nghiệp và viện nghiên cứu, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tiếp cận những lĩnh vực công nghệ mới; đồng thời hình thành các không gian sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu trong những lĩnh vực thuộc danh mục công nghệ chiến lược quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao 16 Cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trực thuộc xã, phường năm học 2025 - 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đối với hoạt động tình nguyện, các đơn vị chú trọng chất lượng, hiệu quả, lựa chọn nội dung phù hợp với chuyên môn và khả năng của học sinh, sinh viên. Các chương trình cần hướng tới giải quyết những nhu cầu cụ thể của cộng đồng, trong đó phát huy vai trò của thanh niên trong hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào đời sống.

Các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường kết nối, giao lưu, hợp tác giữa thanh niên, sinh viên trong nước và quốc tế; nâng cao ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập và hiểu biết văn hóa cho các bạn trẻ; tăng cường đồng hành, hỗ trợ việc làm và bảo vệ thanh niên, sinh viên; phát huy vai trò cầu nối giữa sinh viên với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo việc làm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Bí thư Thành đoàn Hà Nội trao Bằng khen Trung ương Đoàn cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trực thuộc xã, phường năm học 2025 - 2026. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Năm học 2025 - 2026, dù chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những thay đổi tại các cơ sở giáo dục, hoạt động Đoàn, Hội trong trường học trên địa bàn Hà Nội vẫn được duy trì, điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Các phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện được triển khai gắn với nhu cầu của học sinh, sinh viên và nhiệm vụ phát triển Thủ đô. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, Đoàn Hà Nội đoạt giải nhì tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXII năm 2026. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo trẻ, khởi nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, khuyến khích học sinh, sinh viên ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè cùng các chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” tập trung hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Trong Tháng Thanh niên năm 2026, Thành đoàn Hà Nội triển khai 8 đội hình tình nguyện cấp thành phố, tham gia chuyển đổi số, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Dịp này, Trung ương Đoàn khen thưởng 48 tập thể, 51 cá nhân thuộc khối trường học trực thuộc xã, phường; 40 tập thể, 60 cá nhân thuộc khối đại học, cao đẳng, học viện và 14 tập thể, 30 cá nhân xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026.