Khuyến khích đổi giấy phép lái xe mô tô từ giấy sang vật liệu PET

Nhằm chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe, phục vụ công tác quản lý, tra cứu và sử dụng thuận tiện trên môi trường điện tử, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố đề nghị người dân chủ động kiểm tra thông tin giấy phép lái xe của mình.

Người dân đang sử dụng giấy phép lái xe mô tô bằng giấy bìa được khuyến khích đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET để thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng.

Hồ sơ đổi giấy phép lái xe được tiếp nhận tại 19 điểm của Phòng Cảnh sát giao thông và công an cấp xã được bố trí theo quy định.

Hồ sơ gồm: giấy khám sức khỏe còn hiệu lực; một ảnh chân dung 3x4 nền trắng hoặc chụp tại nơi tiếp nhận, sử dụng dữ liệu từ căn cước. Lệ phí cấp, đổi là 115.000 đồng/lần.

Cảnh sát giao thông thành phố khuyến cáo người dân không qua trung gian, “cò” hoặc các dịch vụ không chính thức khi thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe.