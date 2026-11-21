Sáng nay, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev đã hội đàm.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao Azerbaijan thăm Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chuyến thăm thể hiện tình cảm hữu nghị tốt đẹp, nồng ấm giữa hai nước. Ông tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, đưa quan hệ Việt Nam - Azerbaijan phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Azerbaijan trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan và Đảng cầm quyền Azerbaijan Mới, coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Caspi.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng Azerbaijan đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch hội nghị về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) và được các nước thành viên tín nhiệm gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch CICA giai đoạn 2026-2028.

Ông đề nghị hai bên phát huy các lĩnh vực hợp tác truyền thống như kinh tế - thương mại, năng lượng - dầu khí, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao và du lịch; mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng như đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev

Hai nước cần phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2027), tiếp tục tạo xung lực mạnh mẽ triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam - Azerbaijan phát triển thực chất, hiệu quả.

Việt Nam và Azerbaijan thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải

Tổng thống Ilham Aliyev bày tỏ vinh dự được thăm lại Việt Nam, trước sự đón tiếp trọng thị, thân tình của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Tổng thống và đoàn. Ông nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Việt Nam năm 2014, chúc mừng những thành tựu phát triển toàn diện mà Việt Nam đạt được, qua đó ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng tại khu vực và trên trường quốc tế.

Tổng thống Azerbaijan đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương, nhất là sau chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Azerbaijan và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tháng 5/2025.

Nhân dịp này, Tổng thống Ilham Aliyev cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị CICA lần thứ 7, thể hiện quyết tâm chính trị và sự coi trọng của Việt Nam đối với hợp tác liên khu vực, góp phần vào thành công của Azerbaijan trên cương vị Chủ tịch hội nghị. Ông đề nghị hai bên phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác năng lượng - dầu khí trong bối cảnh hiện nay, Tổng thống Ilham Aliyev đề nghị hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai nước thành lập liên doanh, tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tính khả thi, bảo đảm hài hòa lợi ích và truyền thống hợp tác tốt đẹp đã có.

Tổng thống cho rằng cần xác định các biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, trong đó chú trọng vai trò điều phối quan trọng của cơ chế Ủy ban liên Chính phủ và việc không ngừng hoàn thiện các cơ sở pháp lý cho hợp tác song phương.

Sau hội đàm, hai lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Azerbaijan, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan chức năng hai nước

Ông cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Azerbaijan Mới và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất trí tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Nhấn mạnh các chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1959) và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Heydar Aliyev (năm 1983) đã đặt những nền móng đầu tiên cho quan hệ Việt Nam - Azerbaijan, hai lãnh đạo nhất trí củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác hiện có, sớm hoàn tất và thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược.

Hai nhà lãnh đạo khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, qua đó cụ thể hóa các định hướng, cam kết cấp cao thành những kết quả hợp tác thiết thực; trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tiềm năng khác như quốc phòng - an ninh, giao thông - vận tải với trọng tâm là thúc đẩy khai thác tuyến vận tải xuyên Caspi.

Hai nước cũng sẽ hợp tác về giáo dục - đào tạo và văn hóa, du lịch nhằm đưa người dân đến gần nhau hơn, đặc biệt là thông qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, khuyến khích các nhà đầu tư tham gia thúc đẩy thương mại nông sản. Đồng thời, hai nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Nam Kavkaz/Trung Á và giữa Azerbaijan với ASEAN.

Trần Thường