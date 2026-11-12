Khuyến khích doanh nghiệp phát triển để tăng nguồn lực cho địa phương

Đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn thành phố Hà Nội) đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: media.quochoi.vn

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt (Đoàn thành phố Hà Nội) đặt vấn đề về cơ chế tài chính đủ mạnh để khuyến khích địa phương nuôi dưỡng doanh nghiệp thay vì thu hút dự án lớn, nguồn thu trước mắt; cơ chế để địa phương được hưởng lợi nhiều hơn phần tăng thu ngân sách bền vững do doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư bằng giá trị gia tăng và nguồn thu thực chất, thay vì chỉ bằng vốn đăng ký hay số dự án.

“Bởi nếu địa phương nào cũng chờ đại bàng về làm tổ, thì những doanh nghiệp đang lớn lên ngay trên địa bàn ai sẽ chăm lo?”, đại biểu Nguyễn Ngọc Việt đặt vấn đề.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã cố gắng cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư để khuyến khích doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều hỗ trợ từ việc giảm thuế, giãn thuế đến cắt giảm thủ tục hành chính và sắp tới Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được thông qua sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, giãn thuế của cả năm 2026 ở mức khoảng 240.000 tỷ đồng và mức giãn là khoảng 120.000 tỷ đồng; cộng vào khoảng trên dưới 360.000 tỷ đồng; kiểm soát được giá xăng dầu, giá điện giảm thấp nhất trong khu vực. Đây là điều kiện rất tốt để các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: media.quochoi.vn

Ngoài ra, còn có cơ chế đặc thù cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: Chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì được miễn thuế 3 năm; cơ chế nâng ngưỡng doanh thu đến 1 tỷ đồng thì được miễn thuế; doanh thu mới dưới 10 tỷ đồng thì được giảm 30% thuế hay cơ chế về đất với 5 năm đầu thì được giảm tiền thuế tối thiểu 30%, giao cho địa phương quy định.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, tất cả những chính sách đang thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, hỗ trợ cho doanh nghiệp tồn tại, phát triển và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về cơ chế cho địa phương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong Luật Ngân sách đã có cơ chế rất rõ ràng, phân chia minh bạch giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp. Hiện nay, Luật Ngân sách đã quy định các nguồn thu 100% cho ngân sách địa phương, trong đó chủ yếu là nguồn thu từ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Vì thế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng, khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thì sẽ làm tăng nguồn thu, tăng nguồn lực tài chính cho địa phương. Do đó, các địa phương cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phân cấp, phân quyền của pháp luật để có chính cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Đây cũng chính là bồi dưỡng nguồn thu, nguồn lực cho ngân sách địa phương.