Khuyến khích doanh nghiệp Liechtenstein tăng cường đầu tư vào Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến 19/10/2026.
Ngày 18/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas.
Nguồn: Báo Chính phủ
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/khuyen-khich-doanh-nghiep-liechtenstein-tang-cuong-dau-tu-vao-viet-nam-477507.media