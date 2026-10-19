Khuyến khích đảng viên làm giàu hợp pháp

Điểm nhấn mang tính bước ngoặt là sự đổi mới tư duy, chuyển từ “cho phép” sang “khuyến khích, tạo điều kiện” để đảng viên làm giàu hợp pháp, chính đáng, đóng góp cho đất nước.

Nhìn lại chặng đường 20 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW (khóa X), số đảng viên làm kinh tế tư nhân tăng hơn 5 lần, từ hơn 35.000 người (năm 2006) lên 187.000 người (năm 2026). Tuy nhiên, so với quy mô hơn 5,6 triệu đảng viên của toàn Đảng, mức độ tham gia vào khu vực kinh tế tư nhân vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Trong bối cảnh kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất, sự ra đời của Quy định 224-QĐ/TW chính là “chìa khóa” tháo gỡ điểm nghẽn, tạo bước phát triển mạnh mẽ, đột phá.

Báo SGGP xin giới thiệu những điểm nhấn nổi bật của Quy định 224-QĐ/TW:

Mời xem toàn văn Quy định số 224-QĐ/TW.