Khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự cuộc làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ ngành Trung ương.

Sau khi nghe Ban Chính sách, chiến lược Trung ương báo cáo về đề án và các ý kiến trao đổi tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chủ trương đảng viên làm kinh tế tư nhân là kết quả của một quá trình đổi mới tư duy, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận của Đảng. Quy định mới phải kế thừa những nguyên tắc còn nguyên giá trị và giải quyết những vấn đề mới. Cần khẳng định quyền tham gia hoạt động kinh tế hợp pháp của đảng viên gắn với địa vị pháp lý, chức trách và nghĩa vụ cụ thể. Xem xét nguồn gốc tài sản, cách thức tổ chức kinh doanh, việc đối xử với người lao động và sử dụng thành quả phát triển. Yêu cầu trách nhiệm gương mẫu cao hơn và không tạo ra đặc quyền kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, quy định cần ngắn gọn, rõ nguyên tắc, đối tượng, giới hạn, trách nhiệm và thẩm quyền. Phải khuyến khích đảng viên có năng lực đi đầu trong đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu Việt và phát triển doanh nghiệp bền vững. Phân biệt đảng viên là chủ doanh nghiệp, là người quản lý thuê, người góp vốn và người lao động; làm rõ từng nhóm đóng góp gì, đang vướng ở đâu. Đối với đảng viên ngoài khu vực công, tạo điều kiện khởi nghiệp, đầu tư, quản lý, điều hành, hành nghề hợp pháp.

Đối với cán bộ, công chức đương nhiệm, yêu cầu hàng đầu là sự tận tâm, vô tư và chất lượng thực hiện công vụ; hoạt động kinh tế phải được kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa xung đột giữa lợi ích công và lợi ích riêng. Giữ yêu cầu nghiêm ngặt đối với cán bộ lãnh đạo cấp cao, người có quyền quyết định chính sách, phân bổ nguồn lực, cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoặc hoạt động trong lĩnh vực tư pháp; kiểm soát cả việc điều hành thông qua người khác, tác động hoặc ảnh hưởng thực tế. Đối với lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước, người đại diện vốn Nhà nước, phải ngăn ngừa việc chuyển cơ hội kinh doanh, thông tin, khách hàng hoặc tài sản sang doanh nghiệp có lợi ích liên quan…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nhấn mạnh việc kiểm soát xung đột lợi ích và bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, cơ chế quản lý phải nhận diện được ai sở hữu, ai chi phối, ai hưởng lợi và quyền lợi, quyền lực nào có thể tác động đến lợi ích đó. Kiểm soát đồng thời hai chiều để ngăn ngừa nguy cơ: Người có quyền lực dùng quyền lực để trục lợi và doanh nghiệp dùng lợi ích kinh tế để chi phối chính sách, nhân sự, thực thi công vụ. Không tạo thêm bộ máy hoặc hệ thống kê khai trùng lặp.

Bảo vệ đảng viên kinh doanh trung thực; phân biệt sự thất bại trong kinh doanh, rủi ro trong nghiên cứu với gian dối, vụ lợi, vi phạm nghĩa vụ. Bảo vệ người đổi mới không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Khi xử lý sai phạm, phải xác định đúng trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và của các bên không có lỗi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, quy định mới phải gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong khu vực kinh tế tư nhân. Cần phát triển đảng viên mới từ doanh nhân tiêu biểu; đồng thời chú trọng bồi dưỡng công nhân kỹ thuật, kỹ sư, nhà khoa học và những người lao động ưu tú. Động cơ phấn đấu, phẩm chất, uy tín và quá trình rèn luyện phải được xem xét thực chất; không chạy theo số lượng hoặc lấy khả năng tài trợ để làm căn cứ kết nạp đảng viên. Tổ chức đảng phải làm tốt vai trò hạt nhân chính trị, giáo dục, giám sát đảng viên và góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đối với chủ doanh nghiệp đồng thời giữ chức vụ trong tổ chức đảng, phải bảo đảm người lao động là đảng viên được góp ý, được phê bình bình đẳng. Cấp ủy cấp trên cần có kênh tiếp cận, xác minh và bảo vệ người phản ánh đúng quy định; không để quyền quyết định việc làm, tiền lương trở thành công cụ để ngăn cản giám sát. Năng suất, đổi mới, việc thực hiện nghĩa vụ thuế, tiền lương, bảo hiểm, an toàn lao động và bảo vệ môi trường là những yếu tố phải được coi trọng trong đánh giá đảng viên làm kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp các cơ quan tiếp thu, hoàn thiện đề án, bảo đảm quy định mới phải giúp đảng viên yên tâm cống hiến, kinh doanh đúng pháp luật; giúp tổ chức đảng quản lý được thực chất; giúp người dân, doanh nghiệp tự tin vào sự công bằng và liêm chính của bộ máy, phát huy nguồn lực cho phát triển.