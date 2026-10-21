Khuyến khích dám làm nhưng phải kiểm soát

Cán bộ phường Phú Bài đến các vùng xa trung tâm để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Chủ động từ cơ sở

Tại xã Chân Mây - Lăng Cô, khối lượng cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai tạo áp lực lớn lên chính quyền cơ sở. Địa phương có khoảng 33.000 thửa đất cần cập nhật lên cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Đến ngày 8/10, đã cập nhật khoảng 7.000 thửa, đạt khoảng 21% tổng số cần thực hiện.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã thành lập 22 tổ, huy động Mặt trận, các đoàn thể, giáo viên, các hợp tác xã cùng tham gia. Công việc không chỉ thực hiện trong giờ hành chính mà có những hôm kéo dài đến đêm.

Đồng chí Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, để kịp tiến độ, các lực lượng làm việc đến 12 giờ đêm. Xã đã vận động nguồn xã hội hóa, hỗ trợ mỗi tổ 5 triệu đồng để photocopy tài liệu, mua nước uống và trang trải một số chi phí phục vụ công việc. Khoản hỗ trợ là sự động viên đối với từng thành viên tham gia.

Việc huy động các lực lượng và nguồn lực xã hội hóa đều được đặt trong sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền. Cấp ủy cùng bàn cách tổ chức, chính quyền phân công nhiệm vụ, các lực lượng phối hợp thực hiện; những nội dung phát sinh được trao đổi để thống nhất trước khi triển khai. Nhờ vậy, nguồn lực xã hội được huy động đúng việc, công việc có người phụ trách và tiến độ được theo dõi cụ thể.

Tại phường Phú Bài, sự chủ động được thể hiện qua cách chính quyền mở thêm kênh kết nối với cộng đồng doanh nghiệp. UBND phường thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp phường, quy tụ đại diện một số doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là kênh để chính quyền trao đổi chính sách, nắm nhu cầu và huy động nguồn lực cùng tham gia các hoạt động tại địa phương.

Theo đồng chí Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài, câu lạc bộ được xây dựng nhằm tạo sự gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời nắm bắt khó khăn, nhu cầu của doanh nghiệp để cùng trao đổi, tháo gỡ. Các doanh nghiệp cũng có điều kiện chia sẻ cơ hội hợp tác, hỗ trợ nhau phát triển và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, ứng phó thiên tai.

Tinh thần chủ động ở Phú Bài còn thể hiện qua mô hình “Chiều thứ 7 lưu động”. Sau buổi sáng thứ 7 làm việc tại trụ sở, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công mang thiết bị đến các khu vực xa trung tâm như Dương Hòa, Phú Sơn để tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho người dân. Những việc như chứng thực, xác nhận giấy tờ được xử lý tại chỗ, giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại.

Trao quyền đi cùng với giám sát

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ được phân cấp trực tiếp cho xã, phường. Theo đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành phố yêu cầu cán bộ, công chức không né tránh, không đùn đẩy, không sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ. Cùng với phân cấp, thành phố chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, hướng dẫn nghiệp vụ theo phương thức cầm tay chỉ việc.

Việc thực hiện nhiệm vụ được tổ chức theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Đây cũng là cơ sở để xác định trách nhiệm khi công việc chậm, đồng thời giúp cán bộ biết rõ phạm vi được quyết định và những nội dung phải xin ý kiến.

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ bảy mở rộng, khóa XVII đầu tháng 10 vừa qua, đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố nhấn mạnh yêu cầu phân cấp, phân quyền phải đi đôi với nguồn lực. Thành phố tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ và tăng cường cho đội ngũ cán bộ cấp xã.

Đối với những việc Trung ương chưa quy định cụ thể nhưng thực tiễn cho thấy cần thiết, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu báo cáo để xem xét, thống nhất chủ trương. Các ngành, địa phương phải dám nghĩ, dám làm vì việc chung, không vụ lợi; cấp ủy cùng vào cuộc và chịu trách nhiệm trong phạm vi được giao.

Cùng với trao quyền, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện ngay trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ban Nội chính Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao tăng cường giám sát quyền lực, kiểm tra, đôn đốc việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ cương, kịp thời phát hiện những việc chậm hoặc có nguy cơ phát sinh sai phạm.

Thành phố cũng yêu cầu đánh giá cán bộ theo sản phẩm, tiến độ và kết quả công việc; rà soát đội ngũ cấp xã để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí hoặc thay thế phù hợp. Kiểm tra, giám sát cần giúp phát hiện, chấn chỉnh sai sót, đồng thời làm rõ căn cứ và trách nhiệm của từng quyết định. Đó là cơ sở để xem xét, bảo vệ cán bộ dám làm vì lợi ích chung và xử lý vi phạm theo quy định.